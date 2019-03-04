Выяснилось, что по вине врача из Новокубанска умер еще один пациент

Прокуратура Краснодарского края 4 марта сообщила, что врач из Новокубанска стал фигурантом еще одного дела о причинении смерти пациенту

Как сообщали Юга.ру, 49-летний врач Новокубанской центральной районной больницы в июле несвоевременно диагностировал у 44-летнего пациента язву желудка, осложненную кровотечением. Мужчине вовремя не сделали операцию и он умер от кровопотери.

Против хирурга возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Позже стало известно, что с 3 по 26 мая 2018 года этот же врач не обработал должным образом гнойную рану 64-летнему пациенту. Из-за этого у мужчины воспалилась рана и началось заражение крови, от чего он умер.

В результате медик стал фигурантом еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщила 4 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.