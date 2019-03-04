На Кубани пациент умер от кровопотери из-за ошибки врача

Краснодарский край

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В Новокубанске в марте на врача завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности пациенту

В июле 2018 года 44-летний мужчина лежал в Новокубанской центральной районной больнице из-за заболевания желудочно-кишечного тракта.

По версии следствия, 49-летний лечащий врач несвоевременно диагностировал у пациента язву желудка, осложненную кровотечением. Кроме того, специалист не заметил явные признаки язвенного кровотечения и не сделал операцию. Мужчина умер из-за массивной язвенной кровопотери и геморрагического шока.

Нарушение выявила прокурорская проверка. Против врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила 4 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Новороссийске врач поставила неправильный диагноз годовалой девочке, из-за чего она умерла. Спустя три года женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Здравоохранение Министерство здравоохранения РФ Новокубанский район Прокуратура Следственный комитет смерть
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