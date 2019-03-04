На Кубани пациент умер от кровопотери из-за ошибки врача

В Новокубанске в марте на врача завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности пациенту

В июле 2018 года 44-летний мужчина лежал в Новокубанской центральной районной больнице из-за заболевания желудочно-кишечного тракта.

По версии следствия, 49-летний лечащий врач несвоевременно диагностировал у пациента язву желудка, осложненную кровотечением. Кроме того, специалист не заметил явные признаки язвенного кровотечения и не сделал операцию. Мужчина умер из-за массивной язвенной кровопотери и геморрагического шока.

Нарушение выявила прокурорская проверка. Против врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила 4 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.