Минздрав Кубани не нашел нарушений в больнице Анапы, где мальчик умер у лора. Отец погибшего считает, что это наглая ложь

Офицальный ответ МинЗдрава Краснодарского края - наглая ложь и подмена фактов. 06.12.2019 мы привели Антона в Анапу в больницу на осмотр. "СИНУСИТ?"- вот так был выставлен диагноз сельским фельдшером, со знаком вопроса, то есть это было только предположение фельдшера. "(далее - лечащему врачу)" каким образом врач может стать лечащим, если к нему обратились впервые на ОСМОТР, выстояв живую очередь. Из за появившегося насморка у Антона пришли проконсультироваться, какое лечение необходимо. "в связи с неэффективностью проводимого в течение 6 месяцев консервативного лечения" Откуда такие сведения? Мы не лечились 6 месяцев, более того в документах при поступлении в кадетскую школу, в начале учебного года, после мед обследования выставлена отметка "ЗДОРОВ" "Лечащим врачом по результатам анамнеза" - о каком анамнезе может идти речь, если врач, проводящий осмотр не ознакомился с данными мед.карты сына, даже не попросил ее. "В медицинской карте лечащим врачом отражены сведения о неотягощенном аллергологическом анамнезе ребенка." У Антона в карте таких данных нет, не было никаких операций, он не обследовался на предмет аллергических реакций. Данных подобных описанным в ответе МинЗдрава Краснодарского края попросту нет в мед.карте Антона, которую "лечащий врач" не посчитал нужным изучить или, хотя бы, посмотреть. "В сложившейся ситуации... лечащим врачом начато проведение непрямого массажа сердца и исусственного дыхания в рамках базовых мероприятий при сердечно-легочной реанимации." Это как?! Врач делал только искусственное дыхание, мою жену попросил делать массаж сердца, массаж сердца делала своему ребенку мать, уже без дыхания лежащему на полу в кабинете ЛОРа. "Укладки по оказанию экстренной медицинской помощи имеются во всех кабинетах лечебного учреждения, в том числе в кабинете врача-оториноларинголога." Если, как утверждает МинЗдрав Краснодарского края, такие укладки были и есть в кабинете ЛОРа, то почему первая помощь оказывалась Антону без медикаментозных препаратов способных погасить шок? ------ продолжение в комментариях @rosminzdrav.ru @sledcom_rf @aleksandrbastrykin3 @anna_jurevna @kondratyevvi @kubnews @anapskoechernomore @hello_anapa @t4.anapa @pva_