Минздрав Кубани не нашел нарушений в больнице Анапы, где мальчик умер у лора. Отец погибшего считает, что это наглая ложь

Росздравнадзор в январе составил административный протокол против больницы Анапы, где после приема у лора умер мальчик

В конце января Росздравнадзор Кубани заявил, что провел внеплановую проверку больницы, во время которой выяснилось, что пациенту ввели лекарственный препарат, при приеме которого возникла нежелательная реакция. Эти сведения главврач не направил в автоматизированную систему «Фармаконадзор» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, что является нарушением закона. Против больницы составили протокол об административном правонарушении.

Позже в больнице провели внутреннюю проверку, во время которой не нашли никаких нарушений. Отец погибшего мальчика не согласился с этим и начал искать свидетелей, которые 6 декабря были возле кабинета лор-врача.

В начале декабря родители привели 13-летнего сына в городскую больницу Анапы на прием к лору из-за жалоб на насморк. Врач диагностировал ребенку двусторонний гнойный гайморит и сделал проколы, чтобы промыть пазухи. Во время процедуры подростку стало плохо, его увезли в реанимацию, где он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности малолетнему).

При этом отец мальчика в своем инстаграме опубликовал фотографию с ответом минздрава Кубани на его обращение. Из документа следует, что ведомство не нашло нарушений в работе больницы, а все реанимационные мероприятия провели по протоколу. Однако минздрав выдал предписание главврачу больницы из-за того, что родители не подписали добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.

Кроме того, в минздраве Кубани утверждают, что ребенок в течение шести месяцев находился под наблюдением врача. Это не дало результатов, поэтому медик принял решение сделать проколы и промыть пазухи. Отец погибшего отрицает это: по его словам, сына привели на консультацию впервые и он не наблюдался у медиков раньше.

«Каким образом врач может стать лечащим, если к нему обратились впервые на осмотр, выстояв живую очередь? Из-за появившегося насморка у сына пришли проконсультироваться, какое лечение необходимо... Мы не лечились шесть месяцев, более того, в документах при поступлении в кадетскую школу в начале учебного года после медобследования выставлена отметка "здоров"», — написал Егор Шерстнев.

Также мужчину возмутило утверждение краевого минздрава, что врач ознакомился с результатами анамнеза в медицинской карте мальчика. По словам отца ребенка, медик не просил медкарту и в ней нет такой информации. Мужчина сделал вывод, что сотрудники краевого минздрава «нагло, грязно и лживо покрывают злодеяния своего "доктора"».

«Сплошное вранье и наглая ложь. Складывается твердое убеждение, что так отвечать за грубые врачебные ошибки — это стандартная и отлаженная процедура. Если допускается такая наглая ложь и преступно-халатное обращение с пациентом», — написал Шерстнев.

Он также рассказал, что семья нашла одного очевидца произошедшего, который может опровергнуть информацию из ответа минздрава.