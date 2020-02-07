Минздрав Кубани не нашел нарушений в больнице Анапы, где мальчик умер у лора. Отец погибшего считает, что это наглая ложь
Росздравнадзор в январе составил административный протокол против больницы Анапы, где после приема у лора умер мальчик
В начале декабря родители привели 13-летнего сына в городскую больницу Анапы на прием к лору из-за жалоб на насморк. Врач диагностировал ребенку двусторонний гнойный гайморит и сделал проколы, чтобы промыть пазухи. Во время процедуры подростку стало плохо, его увезли в реанимацию, где он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности малолетнему).
Позже в больнице провели внутреннюю проверку, во время которой не нашли никаких нарушений. Отец погибшего мальчика не согласился с этим и начал искать свидетелей, которые 6 декабря были возле кабинета лор-врача.
В конце января Росздравнадзор Кубани заявил, что провел внеплановую проверку больницы, во время которой выяснилось, что пациенту ввели лекарственный препарат, при приеме которого возникла нежелательная реакция. Эти сведения главврач не направил в автоматизированную систему «Фармаконадзор» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, что является нарушением закона. Против больницы составили протокол об административном правонарушении.
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При этом отец мальчика в своем инстаграме опубликовал фотографию с ответом минздрава Кубани на его обращение. Из документа следует, что ведомство не нашло нарушений в работе больницы, а все реанимационные мероприятия провели по протоколу. Однако минздрав выдал предписание главврачу больницы из-за того, что родители не подписали добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
Кроме того, в минздраве Кубани утверждают, что ребенок в течение шести месяцев находился под наблюдением врача. Это не дало результатов, поэтому медик принял решение сделать проколы и промыть пазухи. Отец погибшего отрицает это: по его словам, сына привели на консультацию впервые и он не наблюдался у медиков раньше.
«Каким образом врач может стать лечащим, если к нему обратились впервые на осмотр, выстояв живую очередь? Из-за появившегося насморка у сына пришли проконсультироваться, какое лечение необходимо... Мы не лечились шесть месяцев, более того, в документах при поступлении в кадетскую школу в начале учебного года после медобследования выставлена отметка "здоров"», — написал Егор Шерстнев.
Также мужчину возмутило утверждение краевого минздрава, что врач ознакомился с результатами анамнеза в медицинской карте мальчика. По словам отца ребенка, медик не просил медкарту и в ней нет такой информации. Мужчина сделал вывод, что сотрудники краевого минздрава «нагло, грязно и лживо покрывают злодеяния своего "доктора"».
«Сплошное вранье и наглая ложь. Складывается твердое убеждение, что так отвечать за грубые врачебные ошибки — это стандартная и отлаженная процедура. Если допускается такая наглая ложь и преступно-халатное обращение с пациентом», — написал Шерстнев.
Он также рассказал, что семья нашла одного очевидца произошедшего, который может опровергнуть информацию из ответа минздрава.
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Офицальный ответ МинЗдрава Краснодарского края - наглая ложь и подмена фактов. 06.12.2019 мы привели Антона в Анапу в больницу на осмотр. "СИНУСИТ?"- вот так был выставлен диагноз сельским фельдшером, со знаком вопроса, то есть это было только предположение фельдшера. "(далее - лечащему врачу)" каким образом врач может стать лечащим, если к нему обратились впервые на ОСМОТР, выстояв живую очередь. Из за появившегося насморка у Антона пришли проконсультироваться, какое лечение необходимо. "в связи с неэффективностью проводимого в течение 6 месяцев консервативного лечения" Откуда такие сведения? Мы не лечились 6 месяцев, более того в документах при поступлении в кадетскую школу, в начале учебного года, после мед обследования выставлена отметка "ЗДОРОВ" "Лечащим врачом по результатам анамнеза" - о каком анамнезе может идти речь, если врач, проводящий осмотр не ознакомился с данными мед.карты сына, даже не попросил ее. "В медицинской карте лечащим врачом отражены сведения о неотягощенном аллергологическом анамнезе ребенка." У Антона в карте таких данных нет, не было никаких операций, он не обследовался на предмет аллергических реакций. Данных подобных описанным в ответе МинЗдрава Краснодарского края попросту нет в мед.карте Антона, которую "лечащий врач" не посчитал нужным изучить или, хотя бы, посмотреть. "В сложившейся ситуации... лечащим врачом начато проведение непрямого массажа сердца и исусственного дыхания в рамках базовых мероприятий при сердечно-легочной реанимации." Это как?! Врач делал только искусственное дыхание, мою жену попросил делать массаж сердца, массаж сердца делала своему ребенку мать, уже без дыхания лежащему на полу в кабинете ЛОРа. "Укладки по оказанию экстренной медицинской помощи имеются во всех кабинетах лечебного учреждения, в том числе в кабинете врача-оториноларинголога." Если, как утверждает МинЗдрав Краснодарского края, такие укладки были и есть в кабинете ЛОРа, то почему первая помощь оказывалась Антону без медикаментозных препаратов способных погасить шок? ------ продолжение в комментариях @rosminzdrav.ru @sledcom_rf @aleksandrbastrykin3 @anna_jurevna @kondratyevvi @kubnews @anapskoechernomore @hello_anapa @t4.anapa @pva_
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