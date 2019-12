В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у лора

View this post on Instagram

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!! ⠀ Здравствуйте. Хочу рассказать о горе, которое случилось в нашей семье. И о доблестных врачах Анапы, которые гробят детей и умело уходят от ответственности, благодаря своим связям. ⠀ Меня зовут Шерстнёв Егор Сергеевич. 6 декабря 2019 года мы с женой Александрой повезли нашего старшего сына Антона (13 лет) в Анапскую Гор.больницу на прием к ЛОР врачу. У сына периодически появлялся насморк, и мы решили сходить к специалисту за консультацией. ⠀ Направление к врачу нам дал сельский фельдшер. По отзывам людей в Анапе, ведущим врачом в этой области считается Авакян А.А. ⠀ В кабинет с Антоном зашла жена, я в это время гулял с младшим сыном по территории больницы. На приеме не спросили ни данных, ни историю болезни ребенка, не уточнили, есть ли у сына аллергия на тот или иной препарат. ⠀ Врач, осмотрев мальчика, попросил сделать снимок. После осмотра снимка доктор принял решение делать промывание носовых пазух. После первого прокола видно было, что мальчику очень больно, но он терпит. Жена полностью доверилась опыту врача, поэтому не препятствовала его действиям, несмотря на то, что от увиденного почувствовала себя нехорошо. ⠀ Авакян, посмотрев ещё раз снимок, решил проколоть другую ноздрю. После прокола мальчик резко перестал дышать и посинел. Врач начал предпринимать попытки оказания первой помощи. Но под рукой не оказалось необходимых препаратов‼ Единственное, что он смог сделать — искусственное дыхание! В кабинете началась паника, жену вывели. Она срочно позвонила мне, сказала что сын не дышит. ⠀ Прибежав на 3 этаж больницы, узнал, что Антона увезли в отделение реанимации на 1 этаже. К тому времени прошло уже более 20 минут как ему стало плохо. ⠀ Мы ждали около часа, пока нам сообщили о состоянии ребенка. Из отделения реанимации врач попросил меня одного зайти в кабинет. Там, в присутствии Авакяна, он мне сообщил, что мальчика не удалось спасти, они сделали все возможное. ⠀ Продолжение в карусели