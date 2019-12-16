В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у лора

О случившемся рассказал отец подростка Егор Шерстнёв в своем инстаграме. Мужчина с женой отвезли старшего сына в анапскую городскую больницу к лору по направлению от сельского фельдшера, так как у мальчика часто появлялся насморк. В кабинет подросток пошел с матерью, пока отец с младшим сыном гуляли на территории больницы.

Врач осмотрел мальчика, сделал снимок и решил промыть ему носовые пазухи. После первого прокола ребенок почувствовал себя плохо, однако процедура продолжилась.

«После прокола мальчик резко перестал дышать и посинел. Врач начал предпринимать попытки оказания первой помощи, но под рукой не оказалось необходимых препаратов. Единственное, что он смог сделать — искусственное дыхание! В кабинете началась паника, жену вывели. Она срочно позвонила мне, сказала что сын не дышит», — рассказал Егор Шерстнёв.

Когда мужчина прибежал к кабинету лор-врача, ребенка уже увезли в реанимацию. Через час родителям сообщили о смерти сына.