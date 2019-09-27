На Дону начали расследование в больнице, где ампутировали руку мальчику после перелома

Ростовская область

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В Ростовской области в сентябре возбудили уголовное дело из-за случая, когда 11-летнему ребенку после перелома ампутировали руку

В  августе в станице Мечетинской Зерноградского района мальчик сломал руку. Медики наложили ему гипс, но через несколько дней ребенок стал жаловаться на боли. Его госпитализировали в областную детскую больницу. Состояние пациента ухудшалось, поэтому его ввели в искусственную кому. После операции началось заражение крови, так как в рану изначально занесли грязь. В итоге ребенку ампутировали руку.

В сентябре следователи возбудили уголовное дело  по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Во время расследования проведут экспертизы и проверят качество оказания медицинской помощи в больнице, сообщили 27 сентября в пресс-службе СК СК России по Ростовской области.

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Юга.ру писали об истории, связанной с ошибкой врачей, которая произошла 13 лет назад в Краснодарском крае. В 2006 году двухмесячная девочка лишилась правой руки. В канун Нового года, 31 декабря, младенца с диагнозом «коклюш» доставили в тяжелом состоянии из Абинской районной больницы в краевую детскую инфекционную больницу. После неудачного введения катетера у девочки образовался тромбоз артерии предплечья. Ребенка перевели в детскую краевую клиническую больницу, но врачам не удалось спасти больную руку от ампутации. Экспертная комиссия из Москвы пришла к выводу, что ребенок лишился руки из-за ошибки медиков.

В ноябре 2007 года мировой судья приговорил анестезиолога-реаниматолога краснодарской больницы и медсестру к году лишения свободы.

Медицина Следственный комитет

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