На Ставрополье из-за ошибки врача мужчине ампутировали ногу

В Новоселицком районе Ставропольского края из-за врачебной ошибки мужчине ампутировали ногу

По данным следствия, 20 сентября 2017 года врач был на суточном дежурстве в ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ», когда в больницу доставили мужчину с травмами после ДТП. Хирург не установил дренаж и зашил загрязненную рану. Из-за этого произошло дальнейшее загрязнение. Пациенту пришлось ампутировать правую ногу на уровне средней трети голени.

Против врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.