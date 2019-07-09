Девочка умерла в анапской больнице из-за неправильного диагноза врача

В ночь с 14 на 15 мая 2018 года в приемное отделение детской городской больницы курорта доставили восьмилетнюю девочку. У нее был диагноз «ОРЗ», «гипертермический синдром», «фебрильные судороги». По версии следствия, врач реаниматолог-анестезиолог подтвердил ранее поставленный диагноз, после чего ребенка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, врач не диагностировал у девочки перитонит и не смог оценить степень тяжести ее состояния. Из-за этих нарушений девочка умерла в больнице.