Минздрав Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса

Глава региона Вениамин Кондратьев 27 января рассказал журналистам, что поручил краевому минздраву перейти в режим повышенной готовности. Это означает, что медработники должны пройти подготовку по вопросам диагностики и средств лечения новой инфекции. Кроме того, больницы должны обеспечить запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты для экстренной профилактики и лечения.

По словам губернатора, в местах массового скопления людей будут проводить дополнительную дезинфекцию — в торговых центрах и на рынках, в кинотеатрах, театрах, а также на культурно-развлекательных мероприятиях. Также специалисты усилят контроль за ж/д и авиа транспортом, сообщил «Интерфакс».

Напомним, 23 января в организациях рассказали, что делают для того, чтобы не впустить коронавирус на Кубань. А 26 января в Краснодаре на борту самолета из Китая заметили человека с повышенной температурой. Мужчину госпитализировали, а его анализы отправили на исследование.

27 января Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани. В этот же день стало известно, что Краснодар и Сочи приостановили авиасообщение с Китаем.