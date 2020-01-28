Минздрав Кубани перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о режиме повышенной готовности в минздраве из-за коронавируса

Глава региона Вениамин Кондратьев 27 января рассказал журналистам, что поручил краевому минздраву перейти в режим повышенной готовности. Это означает, что медработники должны пройти подготовку по вопросам диагностики и средств лечения новой инфекции. Кроме того, больницы должны обеспечить запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты для экстренной профилактики и лечения.

По словам губернатора, в местах массового скопления людей будут проводить дополнительную дезинфекцию — в торговых центрах и на рынках, в кинотеатрах, театрах, а также на культурно-развлекательных мероприятиях. Также специалисты усилят контроль за ж/д и авиа транспортом, сообщил «Интерфакс».

Напомним, 23 января в организациях рассказали, что делают для того, чтобы не впустить коронавирус на Кубань. А 26 января в Краснодаре на борту самолета из Китая заметили человека с повышенной температурой. Мужчину госпитализировали, а его анализы отправили на исследование.

27 января Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани. В этот же день стало известно, что Краснодар и Сочи приостановили авиасообщение с Китаем.

Вениамин Кондратьев Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ

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