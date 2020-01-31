Больных заразной формой туберкулеза принудительно госпитализировали на Кубани
В Армавире по инициативе прокуратуры в январе принудительно госпитализировали больных заразной формой туберкулеза
Прокуратура Армавира проверила соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан и нашла двух мужчин, которые стоят на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой заболевания. При этом они уклоняются от лечения.
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Так как активная форма туберкулеза сопровождается выделением туберкулезной палочки и протекает в заразной форме, это создает угрозу другим людям. Прокурор Армавира предъявил заявления о принудительной госпитализации двух больных, а суд полностью удовлетворил требования. После этого двоих местных жителей госпитализировали в диспансер, сообщили 31 января в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Старший помощник прокурора Кубани Антон Лопатин уточнил порталу Юга.ру, что в 2019 году в Армавире принудительно госпитализировали семь человек.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования или лечения туберкулеза, на основании решений суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации, где их обследуют и назначат лечение.
В ноябре 2019 года стало известно о том, что жителей России смогут принудительно обследовать на туберкулез.
Напомним, в конце января на юге России с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.
Минздрав Кубани 28 января перешел в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, а аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем. 30 января Россия ограничила движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем.
Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.
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