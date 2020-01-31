Больных заразной формой туберкулеза принудительно госпитализировали на Кубани

В Армавире по инициативе прокуратуры в январе принудительно госпитализировали больных заразной формой туберкулеза

Прокуратура Армавира проверила соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан и нашла двух мужчин, которые стоят на учете в противотуберкулезном диспансере с активной формой заболевания. При этом они уклоняются от лечения.

Так как активная форма туберкулеза сопровождается выделением туберкулезной палочки и протекает в заразной форме, это создает угрозу другим людям. Прокурор Армавира предъявил заявления о принудительной госпитализации двух больных, а суд полностью удовлетворил требования. После этого двоих местных жителей госпитализировали в диспансер, сообщили 31 января в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Старший помощник прокурора Кубани Антон Лопатин уточнил порталу Юга.ру, что в 2019 году в Армавире принудительно госпитализировали семь человек.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования или лечения туберкулеза, на основании решений суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации, где их обследуют и назначат лечение.

В ноябре 2019 года стало известно о том, что жителей России смогут принудительно обследовать на туберкулез.

Читайте также: Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани