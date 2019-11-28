В России смогут принудительно обследовать на туберкулез
В России доставлять в медучреждения против воли смогут людей с подозрением на туберкулез, которые отказываются от обследования
Правила применения принудительной госпитализации больных туберкулезом разъяснили в постановлении, принятом на пленуме Верховного суда РФ 26 ноября.
По закону «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», принудительно госпитализировать человека могут в трех случаях:
- у него заразная форма туберкулеза и он два раза или более нарушал режим (не соблюдал правила личной гигиены и нахождения в общественных местах, не использовал средства для защиты органов дыхания);
- пациент с туберкулезом отказывается от обследования и лечения;
- у врачей возникли подозрения на туберкулез, но человек отказывается от обследования и сдачи анализов.
Порядок госпитализации в третьем случае был спорным. Сложность правоприменительной практики заключается в отсутствии ясности, что именно считать обоснованным подозрением в заболевании туберкулезом.
Как отметил в разговоре с «Известиями» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, принудительная госпитализация для лечения — серьезное действие, и поэтому для него должно быть веское медицинское основание. По его мнению, госпитализировать людей без подтвержденного диагноза недопустимо, а отправить человека на лечение можно только в том случае, если есть реальные проявления болезни. Причем устанавливать их наличие должен только специалист.
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В тексте постановления, принятого Верховным судом, говорится, что признать человека умышленно уклоняющимся от обследования или лечения можно в случае, если существует первичная медицинская информация о возможном или имеющемся заболевании туберкулезом, и человек был предупрежден о необходимости прохождения обследования или дополнительного лечения, но без уважительных причин не прошел его.
Если гражданина признали умышленно уклоняющимся от обследования или лечения, возбуждается административное дело. Право на подачу административного иска о госпитализации предположительно больного в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке есть у главных государственных санитарных врачей и их заместителей.
Решение о принудительной госпитализации принимается в суде. Во время разбирательства суды должны оценивать историю болезни и заключения комиссий врачей медицинской противотуберкулезной организации (диспансера). Пациент может быть госпитализирован на время, необходимое для обследования и выявления, либо лечения туберкулеза.
Другие пояснения, принятые на пленуме, касаются соблюдения врачебной тайны и безопасности для участников судопроизводства. Суд постановил, что слушания должны быть закрытыми. Кроме того, они могут проходить с использованием средств для видеоконференций, чтобы обезопасить всех участников судебного процесса. При соблюдении условий безопасности допускается организация выездных судебных заседаний в медицинских организациях. Если человек не пришел на заседание, решение о госпитализации может быть принято без него.
Расходы, связанные с недобровольной госпитализацией могут быть взысканы с ответчика (больного туберкулезом), если он не освобожден от их уплаты по закону.
Как писали Юга.ру, в сентябре прокуратура устроила проверку из-за учителя с туберкулезом, который работал в школе Новороссийска.
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