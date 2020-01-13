В Краснодаре пройдут выборы общественных зон для благоустройства в 2021 году
В Краснодаре 16 февраля пройдет отбор общественных территорий, которые благоустроят в 2021 году
В декабре в краевой столице определяли общий перечень общественных территорий, которым требуется благоустройство. В итоге на заседании муниципальной общественной комиссии 25 декабря отобрали 14 зон. Увидеть их можно на карте пресс-службы администрации города.
Общая площадь всех территорий составляет около 48 га. Для каждой из этих зон подготовят дизайн-проект, который 16 февраля представят на голосовании. Порталу Юга.ру пояснили в пресс-службе мэрии, что пункты голосования дополнительно сообщат, а принять участие в выборе сможет каждый горожанин. В мэрии также отметили, что голосование будет рейтинговым: это значит, что по итогам составят рейтинг мест, приводить в порядок которые будут по мере поступления средств в бюджет.
В 2020 году также планируется благоустроить часть других зон. Ими будут:
- Дмитриевский сквер, расположенный на Карасунской набережной от улицы Садовой до стадиона «Кубань». Ориентировочная площадь 1 га;
- вторая очередь Вишняковского сквера, находящегося на улице Ставропольской. Ориентировочная площадь 0,75 га;
- Школьный бульвар, расположенный между улицами Платановый Бульвар и 70-летия Октября. Ориентировочная площадь 1,5 га.
Как писали Юга.ру, в 2019 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Краснодаре благоустроили четыре сквера и два бульвара. Их выбрали жители Краснодара во время рейтингового голосования в марте 2018 года. Среди них — Офицерский бульвар, сквер Пограничников, Садовый, Фестивальный, Гагаринский бульвар, Студенческий сквер.
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