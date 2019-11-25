На месте гаражей в Краснодаре планируют сделать тротуар, ведущий к Карасуну

На улице Селезнева планируют снести гаражи, чтобы затем на их месте проложить тротуар

Специалисты управления муниципального контроля после обращения местных жителей обнаружили семь незаконных гаражей на улице Селезнева, 80/1. Их собираются убрать в течение недели, до 1 декабря. После этого на территории собираются построить тротуар протяженностью 420 метров до Карасунского озера.

«Снос самовольно установленных гаражей по улице Селезнева — еще один пример большой работы по наведению порядка в Краснодаре, освобождению земельных участков от металлического хлама. Наша задача — не только сносить такие гаражи, но и приводить эти территории в порядок», — отметил мэр города Евгений Первышов.

Он добавил, что очень часто гаражи стоят прямо на коммуникациях, и привел в пример недавний случай, когда трубу прорвало под гаражом на улице Старокубанской. Тогда для устранения аварии пришлось на день закрыть четыре детских сада.

Демонтаж конструкций на Селезнева уже начали, работу контролирует администрация города, сообщили 25 ноября в пресс-службе мэрии. Строительство тротуара планируют завершить до конца 2019 года.

Всего в Краснодаре более 10 тыс. незаконно установленных гаражей, 430 из них убрали в 2019 году.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в краевом центре на месте гаражей открыли Садовый сквер, а в начале октября во время сноса незаконного гаража в нем обнаружили лошадь.