Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы и выбрал и.о. главы республики

Премьер-министр республики Валерий Бганба назначен на пост и.о. президента Абхазии 13 января. Во время госпереворота в 2014 году он уже занимал эту должность

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января направил в парламент республики документ о сложении своих полномочий после акций протеста, которые начались 9 января, когда жители республики вышли на митинг с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы. По их мнению, он незаконно победил на выборах. Протестующие штурмовали здание администрации президента Абхазии и ворвались внутрь.

После этого парламент на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента, однако Хаджимба отказался покидать пост.

Вечером 10 января Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы на выборах президента и постановила назначить дату повторных выборов. 12 января ЦИК Абхазии решил провести повторные выборы президента 22 марта 2020 года, писал RT.

На внеочередном заседании Народного собрания Абхазии 13 января присутствующие депутаты приняли отставку президента и единогласно избрали премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы республики, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Отметим, что Бганба занимал такую же должность в 2014 году. Тогда 27 мая в Сухуме протестующие захватили здание администрации президента Александра Анкваба, потребовав проведения реформ и отставки правительства. Во главе протеста стоял Рауль Хаджимба. Через два дня парламент Абхазии объявил вотум недоверия премьер-министру Леониду Лакербая, а также призвал Анкваба добровольно сложить полномочия. Чтобы не допустить обострения конфликта, Александр Анкваб 1 июня добровольно сложил полномочия.