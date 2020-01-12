В Абхазии назначили дату повторных выборов президента

9 января в Абхазии начались протесты. Люди требовали отставки действующего президента Рауля Хаджимбы, который, по их мнению, незаконно победил на выборах. Митингующие сломали двери здания администрации президента Абхазии и ворвались внутрь. После этого парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента, однако тот отказался покидать свой пост, но согласился провести переговоры с протестующими.

Вечером 10 января Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы на выборах президента и постановил назначить дату повторных выборов.

12 января председатель ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что члены избиркома практически единогласно решили провести повторные выборы 22 марта 2020 года, пишет RT.

Глава ЦИК подчеркнул, что ведомство не согласно с решением Верховного суда, но признает вердикт и исполняет его. Однако в избиркоме не исключили того, что обжалуют отмену итогов президентских выборов, сообщил ТАСС.