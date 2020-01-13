Президент Абхазии подал в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января направил в парламент республики документ о сложении своих полномочий
Заявление Хаджимбы зачитал бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Вице-президент республики Аслан Барциц подтвердил корреспонденту ТАСС эту информацию. По его словам, Хаджимба подписал заявление об отставке, чтобы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, добавил «360».
Теперь решение об отставке президента будет принимать парламент республики.
Как писали Юга.ру, 12 января ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента после протестов, которые начались 9 января. Выборы были назначены на 22 марта 2020 года, написал RT.
Напомним, 9 января жители республики вышли на митинг с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы. По их мнению, он незаконно победил на выборах. Протестующие штурмовали здание администрации президента Абхазии и ворвались внутрь. После этого парламент на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента, однако Хаджимба отказался покидать пост.
Вечером 10 января Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы на выборах президента и постановила назначить дату повторных выборов.
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