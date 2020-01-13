Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января направил в парламент республики документ о сложении своих полномочий

Заявление Хаджимбы зачитал бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Вице-президент республики Аслан Барциц подтвердил корреспонденту ТАСС эту информацию. По его словам, Хаджимба подписал заявление об отставке, чтобы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, добавил «360». Теперь решение об отставке президента будет принимать парламент республики.