Путин в очередной раз ушел от ответа на вопрос о дочерях. Но рассказал об их бизнесе, назвав их «эти женщины»

Во время встречи с журналистами 19 декабря президента Владимира Путина спросили о его предполагаемых дочерях Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой. Он традиционно ушел от ответа

Один из заключительных вопросов, которые успели задать журналисты во время ежегодной пресс-конференции, касался предполагаемых дочерей Путина, информация о которых периодически появляется в СМИ. «Когда вы признаете, что это ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?», — задала вопрос Путина журналист «Русской службы Би-би-си». Она также напомнила, как в 2017 году президент, отвечая на вопрос о детях, заявил, что они не не занимаются бизнесом, и отметила, что ситуация изменилась — компания «Иннопрактика» Катерины Тихоновой за 2019 год заработала 0,5 млрд рублей, а компания «Новая медицинская компания», доля в которой есть у Марии Воронцовой, строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Этим компаниям, по словам журналиста, помогают друзья Путина, разные чиновники. «Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, вторую. Но вы же не все рассказали, наверное? Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Вы же этого не сказали — просто обозначили факт. А этого недостаточно. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой. Кому там что принадлежит, кто там помогает. Вопрос с "Иннопрактикой" фигурирует уже давно — это инициатива ректора МГУ, связанная с желанием наших вузов сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, что можем производить сами», — ответил президент.

Согласно информации на сайте «Иннопрактики», это негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики. Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредителем Фонда является МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Что касается второго направления — медицина, там, по-моему, у них все, что составляет так называемый акционерный капитал, приближается к нулю. Но это очень интересно направление, связанное с применением высоких технологий с сфере медицины», — сказал он, добавив, что в России все, что связано со снижением смертности и развитием медицины, является приоритетами РФ. «Думаю, что эту работу надо только поприветствовать», — заключил президент, умолчав, имеется ли между ним и упомянутыми женщинами родственная связь. В ноябре 2015 году агентство Reuters опубликовало материал, что глава научной организации «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил РИА «Новости» эту информацию. «Я не знаю, кто это. Не могу это оценить, я не знаю. До сих пор много девушек выдавали за дочерей Владимира Путина», — заявил Песков. В январе 2015 года РБК опубликовал расследование о расширении МГУ и строительстве научно-технологической долины. После чего журналист Олег Кашин выпустил материал, в котором привел аргументы в пользу того, что Тихонова на самом деле является дочерью Путина. В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о деятельности фонда Тихоновой. По информации ФБК, в 2015-2016 годах Фонд получил госзаказов на сумму порядка 877 млн рублей. В 2017 году крупнейшим клиентом Фонда стала «Роснефть» — госкорпорация и ее дочерняя компания Арктический научный центр в течение трех лет заключили договоры с Фондом, который входит в негосударственный институт развития «Иннопрактика», на общую сумму 600 млн рублей. В марте этого года Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» получил от «Роснефти» еще 28 млн рублей на проведение патентных исследований. Кроме того, Тихонова выступила в 2018 году на «России-1» в поддержку нейротехнологий, а в этом защитила кандидатскую диссертацию об устройствах для летчиков и космонавтов и стала кандидатом физико-математических наук.