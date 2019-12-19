Путин в очередной раз ушел от ответа на вопрос о дочерях. Но рассказал об их бизнесе, назвав их «эти женщины»
Во время встречи с журналистами 19 декабря президента Владимира Путина спросили о его предполагаемых дочерях Катерине Тихоновой и Марии Воронцовой. Он традиционно ушел от ответа
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Один из заключительных вопросов, которые успели задать журналисты во время ежегодной пресс-конференции, касался предполагаемых дочерей Путина, информация о которых периодически появляется в СМИ.
«Когда вы признаете, что это ваши дети и когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?», — задала вопрос Путина журналист «Русской службы Би-би-си». Она также напомнила, как в 2017 году президент, отвечая на вопрос о детях, заявил, что они не не занимаются бизнесом, и отметила, что ситуация изменилась — компания «Иннопрактика» Катерины Тихоновой за 2019 год заработала 0,5 млрд рублей, а компания «Новая медицинская компания», доля в которой есть у Марии Воронцовой, строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Этим компаниям, по словам журналиста, помогают друзья Путина, разные чиновники.
«Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, вторую. Но вы же не все рассказали, наверное? Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Вы же этого не сказали — просто обозначили факт. А этого недостаточно. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой. Кому там что принадлежит, кто там помогает. Вопрос с "Иннопрактикой" фигурирует уже давно — это инициатива ректора МГУ, связанная с желанием наших вузов сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики. Мы очень часто закупаем за границей то, что можем производить сами», — ответил президент.
Согласно информации на сайте «Иннопрактики», это негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики. Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредителем Фонда является МГУ имени М.В. Ломоносова.
«Что касается второго направления — медицина, там, по-моему, у них все, что составляет так называемый акционерный капитал, приближается к нулю. Но это очень интересно направление, связанное с применением высоких технологий с сфере медицины», — сказал он, добавив, что в России все, что связано со снижением смертности и развитием медицины, является приоритетами РФ. «Думаю, что эту работу надо только поприветствовать», — заключил президент, умолчав, имеется ли между ним и упомянутыми женщинами родственная связь.
В ноябре 2015 году агентство Reuters опубликовало материал, что глава научной организации «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил РИА «Новости» эту информацию.
«Я не знаю, кто это. Не могу это оценить, я не знаю. До сих пор много девушек выдавали за дочерей Владимира Путина», — заявил Песков.
В январе 2015 года РБК опубликовал расследование о расширении МГУ и строительстве научно-технологической долины. После чего журналист Олег Кашин выпустил материал, в котором привел аргументы в пользу того, что Тихонова на самом деле является дочерью Путина.
В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о деятельности фонда Тихоновой. По информации ФБК, в 2015-2016 годах Фонд получил госзаказов на сумму порядка 877 млн рублей. В 2017 году крупнейшим клиентом Фонда стала «Роснефть» — госкорпорация и ее дочерняя компания Арктический научный центр в течение трех лет заключили договоры с Фондом, который входит в негосударственный институт развития «Иннопрактика», на общую сумму 600 млн рублей. В марте этого года Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» получил от «Роснефти» еще 28 млн рублей на проведение патентных исследований.
Кроме того, Тихонова выступила в 2018 году на «России-1» в поддержку нейротехнологий, а в этом защитила кандидатскую диссертацию об устройствах для летчиков и космонавтов и стала кандидатом физико-математических наук.
Что касается Марии Воронцовой, о ее родстве с президентом писал журнал The New Times. По данным издания, Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности «лечебное дело». После этого девушка стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава.
Весной 2019 года Воронцова вошла в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Он займется созданием центров геномных исследований мирового уровня.
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