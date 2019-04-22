Предполагаемая дочь Путина защитит кандидатскую диссертацию об устройствах для летчиков и космонавтов

Диссертация главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой посвящена устройствам, которые помогут летчикам и космонавтам, работающим в экстремальных условиях, лучше ориентироваться в пространстве. Они же позволят исправить нарушения работы вестибулярного аппарата людям, страдающим соответствующими заболеваниями. Защита намечена на 24 мая. На соответствующий анонс на сайте МГУ обратили внимание «Открытые медиа» .

Научные руководители Тихоновой — ректор МГУ Виктор Садовничий и заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Согласно базе данных вуза, за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза. А при защите дипломных работ студентов лишь однажды — в 2011 году, а его подопечной была сама Тихонова.