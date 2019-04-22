Предполагаемая дочь Путина защитит кандидатскую диссертацию об устройствах для летчиков и космонавтов
Катерина Тихонова, которую считают младшей дочерью президента Владимира Ппутина, будет защищать кандидатскую диссертацию на соискание звания кандидат физико-математических наук
Читайте также:
Диссертация главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой посвящена устройствам, которые помогут летчикам и космонавтам, работающим в экстремальных условиях, лучше ориентироваться в пространстве. Они же позволят исправить нарушения работы вестибулярного аппарата людям, страдающим соответствующими заболеваниями. Защита намечена на 24 мая. На соответствующий анонс на сайте МГУ обратили внимание «Открытые медиа».
Работа выполнена на кафедре прикладной механики и управления механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Она является продолжением дипломной работы Тихоновой 2011 года, тема которой — «Автоматическая коррекция стабилизации взора».
Читайте также:
Научные руководители Тихоновой — ректор МГУ Виктор Садовничий и заведующий кафедрой прикладной механики и управления Владимир Александров. Согласно базе данных вуза, за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза. А при защите дипломных работ студентов лишь однажды — в 2011 году, а его подопечной была сама Тихонова.
И другие события Краснодара с 22 по 28 апреля
Речь пойдет о доступной среде в учреждениях культуры
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.