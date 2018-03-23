65 фактов о Владимире Путине, его жизни, семье и работе

Сегодня Центризбирком РФ подвел итоги президентских выборов — их в четвертый раз выиграл действующий глава государства Владимир Путин. Юга.ру собрали самые разнообразные факты из жизни 65-летнего президента.

1. На выборах президента РФ, прошедших 18 марта 2018 года, Владимир Путин получил 56 432 768 голосов. Это 51,77% от общего числа зарегистрированных избирателей.

2. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, в родильном доме им. В. Ф. Снегирева на улице Маяковского.

3. Отец Путина — Владимир Спиридонович (1911 — 1999) — участник обороны Ленинграда. После войны в 50-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже работал там мастером.

4. Мать Владимира Путина, Мария Ивановна Шеломова (1911 — 1998), работала на заводе, пережила блокаду Ленинграда. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

5. Дед Путина по отцовской линии в 15 лет поехал в Петербург учиться профессии повара. При советской власти Спиридон Путин работал в Горках, где был личным поваром Владимира Ленина, а после смерти вождя работал на одной из дач Сталина.

6. Маленького Владимира крестил отец патриарха Кирилла, священник Михаил. Это произошло в ноябре 1952 года в Ленинграде в Спасо-Преображенском соборе. По словам Путина, мать крестила его тайно от отца.

7. Школьник Путин очень хотел стать разведчиком. Чтобы узнать, как это сделать, он пришел в приемную Управления КГБ. Там ему сказали, что для начала нужно либо отслужить в армии, либо получить высшее образование (желательно окончить юридический факультет).

8. Путин сначала учился в школе-восьмилетке № 193, а после поступил в среднюю школу № 281. Это была спецшкола с химическим уклоном на базе Ленинградского Технологического института.

9. Мечтая стать разведчиком, Владимир стал усиленно заниматься спортом. Путин дважды становился мастером спорта: в 1973 году по самбо, а в 1975 году — по дзюдо.

10. Владимир Путин окончил школу в 1970 году и стал студентом международного отделения юрфака Ленинградского государственного университета.

11. В течение 11 лет тренером Путина по дзюдо был Анатолий Рахлин, который потом вспоминал, что Путин «еще пацаном умел терпеть боль», «брал на состязаниях не „физикой“, а находчивостью». При этом тренер рассказывал, что действия Путина просчитать было трудно — он был опасным противником.

12. Путин утверждает, что с детства увлекался произведениями Киплинга, а в более зрелом возрасте полюбил творчество Михаила Лермонтова.

13. В 1975 году окончил юридический факультет ЛГУ. Тема диплома — «Принцип наиболее благоприятствуемой нации». По распределению был направлен на работу в Комитет государственной безопасности.

14. Учась в университете вступил в КПСС и, кстати, так и не вышел из этой партии.

15. В молодости Путин в числе других ленинградских спортсменов в качестве каскадера снимался на «Ленфильме» — в военной драме «Ижорский батальон» и эпопее «Блокада».

16. В 1984 году в звании майора юстиции Путин был откомандирован на обучение на одногодичный факультет Краснознаменного института КГБ, который окончил в 1985 году по специальности «Внешняя разведка». В институте КГБ носил псевдоним «Платов», был старостой учебного отделения.

17. Самым первым автомобилем Путина стал «Запорожец» 1972 года выпуска. Малолитражку мать студента ЛГУ выиграла в лотерею. Несмотря на то, что семья Путиных жила небогато, машину решили не продавать и отдали в пользование сыну.

18. В юности будущий президент любил книги и фильмы о разведчиках. Ему нравился Донатас Банионис в фильме «Мертвый сезон», а также фильмы «Щит и меч» и «Семнадцать мгновений весны».

19. В университете Владимир Путин впервые познакомился с будущим мэром Санкт-Петербурга, а тогда доцентом ЛГУ Анатолием Собчаком.

20. В 1985—1990 годах Путин работал в ГДР. Проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР — ГДР.

21. 28 июля 1983 года 30-летний Владимир Путин женился на 25-летней Людмиле Шкребневой. Их познакомил общий друг. Людмила работала стюардессой на внутренних линиях и прилетела с приятельницей в Ленинград на три дня. По мотивам этой трогательной истории в 2008 году сняли фильм «Поцелуй не для прессы» с А. Паниным в роли будущего президента.

22. В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы Путиных родилась дочь Мария. Младшая, Катерина родилась в 1986 году — уже в Дрездене. Девочек назвали в честь бабушек — Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

23. В 1989 году был награжден бронзовой медалью «За заслуги перед Национальной народной армией ГДР». 24. После возвращения из Дрездена в Ленинград Владимир Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

25. С мая 1990 года — советник председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака. В июле 1991 года Путин стал председателем Комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. 26. По словам Владимира Владимировича в лихие 90-е у себя на даче он ложился спать с помповым ружьем. — Это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет, — рассказал президент в недавнем интервью журналисту Андрею Кондрашову.

27. В мае 1995 года Путин сначала возглавил оргкомитет Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Наш Дом — Россия», а затем был избран его председателем. В 2006 году партия официально была ликвидирована, но фактически она влилась в «Единую Россию» еще в 2001-м.

28. После поражения Собчака на выборах в Петербурге в 1996 году Путин лишился работы и, по собственным словам, подумывал о карьере таксиста. В этом же году будущий президент переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами Президента РФ.

29. В 1988 году Путин был награжден советским орденом «Знак почета». Российский орден Почета он получил в 1996 году за заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики.

30. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. Тема — «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область).

31. Одна из любимых песен — «С чего начинается Родина?» В. Баснера и М. Матусовского, эту мелодию Путин сам поет и наигрывает на фортепиано.

32. Первую зарубежную поездку в статусе президента РФ Путин совершил в апреле 2000 года в Беларусь. Чаще всего с официальными визитами он посещал Казахстан — 24 раза.

33. В ночь на 1 января 2000 года во время визита Путина в Чечню вертолет и.о. президента попал под обстрел боевиков.

34. Путин коллекционирует географические карты и почтовые марки с изображениями выдающихся людей.

35. В 2001 году президент Молдавии Воронин подарил Путину хрустального крокодила. В 2002 году новогодний подарок в виде козы президенту преподнес мэр Москвы Юрий Лужков.

36. В 2006 году в Киеве была представлена памятная монета в 1 гривну с изображением российского президента. Предполагалось, что она послужит популяризации украинской валюты в России.

37. Обе дочери Путина получили высшее образование в СПбГУ. Мария училась на биолого-почвенном факультете. Также старшая дочь президента окончила факультет фундаментальной медицины в Московском государственном университете. По данным The New Times, там она училась как Мария Владимировна Воронцова. Вторая дочь, известная, по данным СМИ, как Катерина Тихонова, окончила восточный факультет СПбГУ. Сейчас возглавляет Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», занимается акробатическим рок-н-роллом и является председателем попечительского совета Всероссийской федерации этого вида спорта.

38. В 2007 американский журнал Time назвал Путина человеком года.

39. В августе 2008 года Путин посетил Уссурийский заповедник, где ознакомился с программой по спасению уссурийских тигров. Там же, в тайге, ученые поймали в специальную ловушку 5-летнюю тигрицу. Обнаружив, что животное освободилось из петли, Путин выстрелил ей в лопатку из устройства для дистанционного обездвиживания животных — чтобы не дать тигрице бежать в тайгу. На уснувшего зверя собственноручно надел GPS-ошейник. В сентябре 2012 года, по словам бывшего главреда «Вокруг света» Маши Гессен, Путин в беседе с ней признал, что тигр, которого он тогда подстрелил, был из зоопарка, а всю эту историю он придумал, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезающего вида тигров.

40. В 2009 году Владимир Путин удостоился государственной награды Монголии — ордена Драгоценного жезла с жемчугом. До него такой почести в 1982 году удостаивался Леонид Брежнев.

41. Летнюю резиденцию Путина Бочаров Ручей в Сочи начали строить в 1934 году по инициативе наркома по военным и морским делам Ворошилова. 22 октября 1938 года на даче в Бочаровом Ручье был арестован маршал Советского Союза Василий Блюхер. Начиная с 1960 года здесь отдыхали высшие руководители СССР — Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Суслов.

42. 350 км по федеральной трассе Хабаровск-Чита проехал Путин за рулем желтой Лады «Калина» в августе 2010 года. По ходу движения его сопровождали машины с охраной, на пути следования кортежа были выставлены усиленные отряды милиции, у местного населения, проживающего у федеральной трассы, временно было изъято личное оружие. Автопробег прошел без дорожно-транспортных происшествий.

43. В России есть по меньшей мере три улицы, названные в честь президента: в ингушском селе Ольгети, в поселке Лобня Московской области и знаменитый проспект В.В. Путина в центре Грозного.

44. Владимир Путин носит часы на правой руке. Журналисты замечали в коллекции президента швейцарские часы Patek Philippe стоимостью около $60 тыс. Часы другой швейцарской фирмы Blancpain стоимостью около $10 тыс. Путин подарил сыну тувинского пастуха в 2009 году.

45. В августе 2011 года во время посещения археологического раскопа на месте древнегреческой Фанагории Путин погрузился с аквалангом на дно Таманского залива и поднял со дна две амфоры VI века н. э. 4 октября 2011 года пресс-секретарь Путина Д. Песков в интервью телеканалу «Дождь» признал, что амфоры его начальник не находил, а они были подложены заранее. По словам самого Путина, сюжет с амфорами был придуман, чтобы люди знали свою историю.

46. Первая почтовая марка с изображением Путина появилась не в России. В 2000 году северокорейская почта выпустила марку, посвященную визиту российского лидера в Пхеньян. На марке была запечатлена встреча В. Путина и Ким Чен Ира. В 2001 году в Азербайджане была изготовлена марка, приуроченная к рабочему визиту Путина в Баку.

47. Кроме борьбы, Владимир Путин увлекается горными лыжами, а в 2011 году освоил коньки и начал играть в хоккей.

48. По сообщению ряда российских СМИ, за весь период пребывания Владимира Путина у власти, на него было совершено не менее 13 покушений. Первый раз и.о. президента хотели убить в феврале 2000 года на похоронах Собчака. Снайперов нейтрализовали прямо перед покушением.

49. Посвященная Владимиру Путину песня «Лучший друг», записанная рэпером Тимати совместно с исполнителем Сашей Честом, набрала уже более 13 млн просмотров. Для съемок клипа даже перекрывали Красную площадь. Интересно, что спустя год, в сентябре 2016-го, Саша Чест внезапно записал совместный трек с группой Pussy Riot.

50. Классный чин Владимира Путина — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, который ссответствует воинскому званию генерала армии.

51. 5 сентября 2012 года на орнитологической станции «Кушеват» близ Салехарда Путин принял участие в эксперименте, проводимом в рамках проекта «Полет надежды» по спасению занесенных в Красную книгу стерхов. Путин в белом комбинезоне во главе журавлиного клина, находясь за штурвалом мотодельтаплана, совершил полет, чтобы показать выращенным в рязанском питомнике шести стерхам маршрут перелета на зимовку в теплые края.

52. В 2012 году имя Путина по инициативе главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса получила площадь и одна из улиц Вифлеема.

53. В августе 2012 года в Москве у дочери Путина Марии родился сын. Факт рождения внука Путина подтвердил в 2014 году и его давний друг, музыкант Сергей Ролдугин. Во время «Прямой линии» 15 июня 2017 года Владимир Путин сказал, что у него недавно родился второй внук.

54. Основным самолетом президента РФ с 1996 года является четырехдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ — значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96. Отделкой салона занималось подразделение Diamond Aircraft из британского Челтнема.

55. Рекордные 4 часа 47 минут продолжалась «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая прошла в апреле 2013 года.

56. Путин скептически относится к приему медикаментов, даже если это обычные таблетки от простуды. Об этом несколько лет назад рассказал его врач, гендиректор Медицинского центра Управления делами президента РФ Сергей Миронов. Медикаментозному лечению Путин предпочитает народные средства — чай с медом, баню, массаж.

57. Рост президента — 170 см. Путин на 1 см выше Семена Буденного и Наполеона Бонапарта.

58. Президент России любит рыбалку. Характерный прием — ужение рыбы нахлыстом. В июле 2013 года на блесну поймал 21-килограммовую щуку на озере в Туве.

59. Путин является поклонником таланта Дмитрия Хворостовского, любит Григория Лепса и цыганскую музыку и песни. Так, на личных торжествах у политика не раз выступал ансамбль «Цыганский двор». По приглашению главы государства перед его гостями в Кремле неоднократно выступала оперная певица, народная артистка РФ Хибла Герзмава. Любимый музыкальный коллектив Путина — группа «Любэ».

60. В июле 2013 года в интервью телеканала «Россия-24» Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершен по обоюдному согласию.

61. Путин рассказал, как перед открытием Олимпиады в Сочи ему пришлось дать приказ сбить пассажирский самолет, который, как предполагалось, был захвачен террористами. Сбивать самолет в итоге не пришлось — угроза теракта, по словам президента, оказалась выходкой пьяного пассажира.

62. В Широкой Балке под Новороссийском на территории одного из гостиничных комплексов установлен бюст Владимира Путина. На постаменте есть надпись: «В благодарность за возвращение исконно русских территорий в состав РФ».

63. В 2018 году Ольга Литвиненко, дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета, заявила о том, что ее отец написал диссертацию Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ответ, что это ложь.

64. «Голубем с железными крыльями» охарактеризовал себя Путин перед гостями Валдайского форума в октябре 2015 года.

65. В 2016 году президент России заработал 8 млн 858 тысяч 432 рубля. Кроме того, на счетах президента лежали 13,8 миллиона рублей. Кроме того, Путин имеет в собственности квартиру в Петербурге площадью 77 квадратных метров, две «Волги» 1960 и 1965 года выпуска, «Ниву» 2009 года, гараж на 18 квадратных метров и прицеп «Скиф» 1987 года.