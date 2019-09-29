Bloomberg: Дочь Путина участвовала в тайной встрече по поводу редактирования ДНК

Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова приняла участие в тайной встрече российских генетиков, где обсудили возможность редактирования ДНК

О прошедшей встрече Bloomberg написал в статье «Будущее генетически модифицированных детей может лежать в руках Путина». Встречу в в Москве генетики и представители здравоохранения созвали после того, как научный журнал Nature летом раскритиковал исследования российского биолога Дениса Ребрикова по изменению ДНК и призвал остановить ученого. Ребриков перед этим объявил о планах создать генетически модифицированных детей. В журнале утверждалось, что опасности изменения человеческой ДНК, которые будут передаваться потомству, недостаточно хорошо изучены. На встрече Ребриков рассказывал о своем методе по использованию генов, известном как Crispr. Ученый сообщил, что работает с глухой парой, которая хочет, чтобы он не дал запланированному ребенку унаследовать инвалидность. Для этого Ребриков намерен нейтрализовать дефектные гены во время искусственного оплодотворения. Он утверждает, что метод безопасен.

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По словам Ребрикова, он устал ждать, пока чиновники установят юридические параметры для использования Crispr. Заявку на одобрение применения метода он собирается подать в Минздрав в октябре. Источники издания предположили, что Воронцову, специализирующуюся на педиатрических расстройствах роста, пригласили на встречу, «полагая, что в России только Путин может решить, как регулировать появляющуюся технологию, способную изменить код каждой живой клетки». Участники встречи рассказали «Блумбергу», что Воронцова, которая входит в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, слушала выступление Ребрикова и комментарии ученых три часа. Четкого мнения по поводу ситуации она не сказала.

«Она не сказала "да" или "нет", но она согласилась, что научный прогресс не может быть остановлен и что редактирование человеческой ДНК должно быть запрещено в частном секторе и ограничено государственными учреждениями для максимального контроля», — пишет издание. На запросы о комментариях, направленных в Национальный исследовательский центр эндокринологии, где Воронцова работает, и в Российскую ассоциацию содействия науке, где она заседает в президиуме, медик не ответила. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать редактирование генов, заявив, что это не «президентский вопрос». Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что этим вопросом будет занимать комитет по этике.