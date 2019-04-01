«Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду предполагаемой дочери Путина

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) в марте получил от «Роснефти» 28 млн рублей на проведение патентных исследований

Информацию о том, что фонд получил от «Роснефти» деньги на исследования, обнаружило «МБХ-Медиа». По данным на сайте госзакупок, начальная цена договора — 28 млн рублей. Участниками закупки были три кандидата — фонд НИР, АО «НИИнефтепромхим» и ООО «РусЭнергоПроект».

Требования к услуге отражены в одном из приложений к договору. Область ее применения — инновационная деятельность «Роснефти».