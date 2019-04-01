«Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду предполагаемой дочери Путина

Вся Россия

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Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР) в марте получил от «Роснефти» 28 млн рублей на проведение патентных исследований

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По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» является Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина.

Информацию о том, что фонд получил от «Роснефти» деньги на исследования, обнаружило «МБХ-Медиа». По данным на сайте госзакупок, начальная цена договора — 28 млн рублей. Участниками закупки были три кандидата — фонд НИР, АО «НИИнефтепромхим» и ООО «РусЭнергоПроект».

Требования к услуге отражены в одном из приложений к договору. Область ее применения — инновационная деятельность «Роснефти».

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От победителя закупки требуется исследовать технический уровень и направление развития разработок и объектов инновационной деятельности компании, определить патентоспособность и патентную чистоту, чтобы повысить «эффективность реализации научно-технической и инновационной деятельности компании».

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году «Роснефть» стала крупнейшим заказчиком фонда НИР. За три года компания и ее «дочка» — Арктический научный центр — заключили договоры с «Национальным интеллектуальным развитием», входящим в негосударственный институт развития «Иннопрактика», на общую сумму 600 млн рублей. 

Владимир Путин Наука
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«Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду предполагаемой дочери Путина
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