Предполагаемая дочь Путина выступила на «России-1» в поддержку нейротехнологий

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Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова 6 декабря рассказала о нейротехнологиях в эфире телеканала «Россия-1»

В России молодые ученые Нейроцентра Института развития «Иннопрактика» в Москве придумали программу, которая способна запрограммировать подсознание. Ей уже заинтересовались крупнейшие мировые компании. Технология может помочь подготовить людей к профессиям, востребованным в будущем.

Молодые ученые рассказали о том, что человеческий мозг — очень сложная структура с электрическими процессами. Специальная программа способна считывать десятки параметров работы мозга, после чего проецировать их в виртуальную реальность. Таким образом, человек, прошедший тренировку такой методикой, будет тратить меньше энергии и станет устойчивее к стрессам.

«Очень важно, что Нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя», — рассказала в эфире телеканала «Россия-1» заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель НИР «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

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Как сообщали Юга.ру, Катерину Тихонову в СМИ неоднократно называли предполагаемой дочерью президента России Владимира Путина. В ноябре 2015 года об этом сообщало Reuters, а в 2017 году агенство нашло еще одно подтверждение этой теории. Сам Путин не подтверждал и не опровергал эту информацию. 

Кроме того, в 2015 году СМИ приписали Тихоновой руководство фондом «Национальное интеллектуальное развитие», который участвует в разработке концепции «научно-технологической долины» МГ.

Известно, что у президента России Владимира Путина две дочери: Мария и Катерина. Они родились в 1985 и 1986 годах соответственно.

Владимир Путин Наука
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