Предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова 6 декабря рассказала о нейротехнологиях в эфире телеканала «Россия-1»

В России молодые ученые Нейроцентра Института развития «Иннопрактика» в Москве придумали программу, которая способна запрограммировать подсознание. Ей уже заинтересовались крупнейшие мировые компании. Технология может помочь подготовить людей к профессиям, востребованным в будущем.

Молодые ученые рассказали о том, что человеческий мозг — очень сложная структура с электрическими процессами. Специальная программа способна считывать десятки параметров работы мозга, после чего проецировать их в виртуальную реальность. Таким образом, человек, прошедший тренировку такой методикой, будет тратить меньше энергии и станет устойчивее к стрессам.

«Очень важно, что Нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает и возможности технологий, и себя», — рассказала в эфире телеканала «Россия-1» заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель НИР «Иннопрактика» Катерина Тихонова.