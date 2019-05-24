Предполагаемая дочь Путина стала кандидатом физико-математических наук

Тема диссертации главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой — «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов». Работа посвящена устройствам, которые помогут летчикам и космонавтам, работающим в экстремальных условиях, лучше ориентироваться в пространстве. Они же позволят исправить нарушения работы вестибулярного аппарата людям, страдающим соответствующими заболеваниями.

Тихонова предлагает решать эту здачу с помощью технологии гальванической вестибулярной стимуляции — воздействия на вестибулярный аппарат человека электрическими импульсами. Эту идею она представляла еще в своей магистерской диссертации.

Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Одним из научных руководителей выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. Согласно базе данных вуза, за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза. А при защите дипломных работ студентов лишь однажды — в 2011 году, а его подопечной была сама Тихонова.

За присвоение Тихоновой степени кандидата физико-математических наук диссовет проголосовал единогласно, пишут «Ведомости».