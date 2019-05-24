Предполагаемая дочь Путина стала кандидатом физико-математических наук
Катерина Тихонова, которую считают младшей дочерью президента Владимира Путина, защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Тема диссертации главы фонда «Иннопрактика» Катерины Тихоновой — «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов». Работа посвящена устройствам, которые помогут летчикам и космонавтам, работающим в экстремальных условиях, лучше ориентироваться в пространстве. Они же позволят исправить нарушения работы вестибулярного аппарата людям, страдающим соответствующими заболеваниями.
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Тихонова предлагает решать эту здачу с помощью технологии гальванической вестибулярной стимуляции — воздействия на вестибулярный аппарат человека электрическими импульсами. Эту идею она представляла еще в своей магистерской диссертации.
Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Одним из научных руководителей выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. Согласно базе данных вуза, за последние 10 лет Садовничий был научным руководителем при написании диссертаций лишь три раза. А при защите дипломных работ студентов лишь однажды — в 2011 году, а его подопечной была сама Тихонова.
За присвоение Тихоновой степени кандидата физико-математических наук диссовет проголосовал единогласно, пишут «Ведомости».
Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика». Ранее СМИ сообщали, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация журналисты не получали.
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