Предполагаемая дочь Путина займется строительством медицинского центра за 40 млрд рублей — BBC

«Номеко» находится в центре Санкт-Петербурга рядом с Казанским кафедральным собором. Основным арендатором здания является «Согаз», а собственником — «Согаз-Недвижимость». Первая компания будет заниматься финансированием проекта медицинского комплекса в Ленобласти. По данным «Русской службы BBC», заместителем председателя правления в «Согазе» работает двоюродный племянник президента Михаил Путин, а руководит компанией Антон Устинов — бывший советник президента по нефти и газу.

Медицинский комплекс площадью около около 110 тысяч кв. метров планируют построить в Юкковском сельском поселении Всеволожского района недалеко от Финского залива. В январе правительство перевело 30,4 га земель лесного фонда около Юкки в категорию земель промышленности — с мая «Согаз» арендовал этот участок на 49 лет. Решение о передаче земель под строительство совпало по времени с учреждением компании «Номеко».

Ранее журнал The New Times сообщал, что старшую дочь Путина зовут Марией Владимировной Воронцовой, предположительно ей 34 года. По его данным, Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности «лечебное дело», После этого девушка стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. В начале июля на телеканале «Россия-1» показали сюжет, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 году появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту телеканала дала Мария Воронцова, которую в сюжете представили детским эндокринологом и членом совета директоров «Номеко».