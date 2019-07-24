Предполагаемая дочь Путина займется строительством медицинского центра за 40 млрд рублей — BBC
Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова стала совладелицей медицинской компании «Номеко», которая планирует строить медцентр за 40 млрд рублей
Мария Воронцова, которую в СМИ называют старшей дочерью президента России Владимира Путина, стала владелицей 20% медицинской компании «Номеко». По данным «Русской службы BBC», компания планирует создать многофункциональный медицинский комплекс стоимостью 40 млрд рублей в Ленинградской области.
«Номеко» находится в центре Санкт-Петербурга рядом с Казанским кафедральным собором. Основным арендатором здания является «Согаз», а собственником — «Согаз-Недвижимость». Первая компания будет заниматься финансированием проекта медицинского комплекса в Ленобласти. По данным «Русской службы BBC», заместителем председателя правления в «Согазе» работает двоюродный племянник президента Михаил Путин, а руководит компанией Антон Устинов — бывший советник президента по нефти и газу.
Медицинский комплекс площадью около около 110 тысяч кв. метров планируют построить в Юкковском сельском поселении Всеволожского района недалеко от Финского залива. В январе правительство перевело 30,4 га земель лесного фонда около Юкки в категорию земель промышленности — с мая «Согаз» арендовал этот участок на 49 лет. Решение о передаче земель под строительство совпало по времени с учреждением компании «Номеко».
Ранее журнал The New Times сообщал, что старшую дочь Путина зовут Марией Владимировной Воронцовой, предположительно ей 34 года. По его данным, Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности «лечебное дело», После этого девушка стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава. В начале июля на телеканале «Россия-1» показали сюжет, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 году появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту телеканала дала Мария Воронцова, которую в сюжете представили детским эндокринологом и членом совета директоров «Номеко».
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