В Сочи члены банды застройщиков-мошенников получили по 9,5 лет колонии

Краснодарский край

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Суды вынесли приговоры по делу банды застройщиков из Сочи, которые обманывали дольщиков из разных регионов России

В совершении 45 преступлений в сфере строительства обвинялись жители курорта Ишхан Закарян, Александр Баженов и Андрей Белькевич. Они привлекали средства дольщиков для строительства многоквартирных домов по адресам: переулок Виноградный, 1 в Сочи, улица Черновицкая в селе Верхневеселом и Курортный проспект, 96/4А в Хосте.

При этом дома преступники строили без разрешения и проектной документации. От действий застройщиков пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей, Новосибирска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы и других мест. Сумма ущерба составила для каждого из них от 630 тыс. рублей до 2,8 млн рублей.

Мужчины обвинялись по ч. 3 ст. 30 ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Центральный районный суд Сочи назначил им наказание до 9,5 лет лишения свободы, при этом Закарян, который был лидером банды получил пять лет. Гособвинитель внес апелляцию на мягкое решение суда, в итоге Краснодарский краевой суд изменил приговор, назначив мужчине также 9,5 лет колонии общего режима.

Кроме того, имущество осужденных, в том числе элитные автомобили и недвижимость, арестовали с целью возмещения причиненного дольщикам ущерба, сообщили 16 декабря в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в апреле застройщика из Сочи приговорили к 11 годам колонии за хищение 280 млн рублей у 191 человека со всей России. А в ноябре краевой суд также ужесточил наказание одному из застройщиков, которые продавали квартиры в домах, которые не планировали возводить. Общая сумма ущерба, нанесенного 20 пострадавшим дольщикам, составила 46 млн рублей. 

Обманутые дольщики Сочи Строительство

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