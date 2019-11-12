За хищение 343 млн рублей у дольщиков краснодарского застройщика осудили на три года с компенсацией в 24 млн рублей

Суд установил, что 41-летний председатель правления ЖСК «Кубанские просторы-1» в сентябре 2014 года купил в собственность кооператива земельный участок и открыл счет в банке для привлечения безналичных денег клиентов. На него мужчина до 2018 года привлекал по договору средства людей для строительства многоквартирного дома на улице Куликова Поля, 10.

В итоге дом так и не достроили, а мужчина похитил 343 млн 656 тыс. рублей более чем у 30 человек. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и заключили под стражу.