За хищение 343 млн рублей у дольщиков краснодарского застройщика осудили на три года с компенсацией в 24 млн рублей
В Краснодаре в ноябре суд вынес приговор председателю жилищно-строительного кооператива, который обманул дольщиков ЖСК «Кубанские просторы-1»
Суд установил, что 41-летний председатель правления ЖСК «Кубанские просторы-1» в сентябре 2014 года купил в собственность кооператива земельный участок и открыл счет в банке для привлечения безналичных денег клиентов. На него мужчина до 2018 года привлекал по договору средства людей для строительства многоквартирного дома на улице Куликова Поля, 10.
В итоге дом так и не достроили, а мужчина похитил 343 млн 656 тыс. рублей более чем у 30 человек. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и заключили под стражу.
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Прикубанский районный суд Краснодара признал председателя ЖСК виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 23 млн 994 тыс. рублей в счет компенсации потерпевшим, рассказали 12 ноября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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