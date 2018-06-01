В Краснодаре возобновили строительство ЖК «Белые паруса» под новым названием Fresh

В Краснодаре 1 июня начали строительство жилого комплекса Fresh, который ранее назывался «Белые паруса»

Работы будет проводить группа компаний АСК. Ранее строительство вела СК «Счастье». Однако работы были приостановлены. В результате 70 семей не смогли своевременно получить свои квартиры.

ЖК расположен на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. Согласно плану, комплекс состоит из четырех литеров. Общая площадь застраиваемой территории составляет 5 га. Площадь жилых помещений — более 68 тыс. кв. метров.

«Мы провели тщательную экспертизу объекта, результатом которой явилась его реконцепция с учетом особенностей местоположения и действующих норм строительства. Также мы изменили концепцию позиционирования объекта и название. Новое наименование, которое уже сейчас можно видеть в рекламе — жилой комплекс Fresh», — рассказал заместитель генерального директора ГК АСК Алексей Яровой.

На церемонию по случаю старта строительных работ пригласили дольщиков, которые несколько лет ждут свои квартиры. Будущие жители ЖК Fresh познакомились с первыми лицами компании, получили ответы на основные вопросы, касающиеся изменений в соответствии с требованиями законодательства, сроков завершения работ и ввода дома в эксплуатацию. Дольщики отметили высокую активность строительства на старте проекта.

Отмечается, что первоначально проект предполагал строительство яхт-клуба. Сейчас на этом месте проектируют многоуровневую парковку. Также в предыдущем проекте дома были бы слишком близко расположены к реке. Согласно новому проекту, в третьем и четвертом литерах сократили число подъездов.

«Мы полностью соблюдаем все нормы и требования, предъявляемые к объектам, которые строят близко к реке. Более того, дополнительный отступ от реки позволит создать комфортную зону для семейного отдыха. Прежде всего мы думаем о безопасности наших жителей», — сказал Яровой.

Для защиты водных ресурсов создадут и дополнительные усиленные ливневые канализации. Ожидается, что они позволят исключить попадание сточных ливневых вод в реку. Это даст возможность избежать дополнительного загрязнения.

Для обеспечения безопасности жильцов первые два этажа отдадут под коммерческие. Квартиры будут располагаться с третьего этажа.

Дольщикам сообщили, что также построят набережную с лавочками, освещением и элементами ландшафтного дизайна. Набережная расположится вдоль всей границы участка, ее длина составит 440 метров. При этом проведут усиленное берегоукрепление. Набережная будет представлять двухуровневую террасу. Первый уровень будет предназначен для прогулок, второй — для безопасного доступа к воде. Согласно законодательству, доступ к воде будет предоставлен всем желающим.

«Уверена, что новая набережная станет центром притяжения жителей микрорайона Гидростроителей и визитной карточкой жилого комплекса Fresh», — отметила заместитель гендиректора компании.

Дольщики возлагают большие надежды на нового застройщика.

«Мы купили квартиру в первом литере ЖК "Белые паруса" в 2015 году. И с 2016 года пытались добиться возобновления строительства. Мы объединились с другими дольщиками и ходили к предыдущему застройщику, посещать разные митинги. Со своей проблемой недостроенного жилья в позапрошлом году ездили на Театральную площадь, когда транслировали обращение к президенту. Тогда все дольщики объединились и хотели задать вопрос. Но нас так и не включили, вопрос наш не задали. Мы писали обращения всем: и губернатору, и президенту. Потом, когда АСК взялся за наш комплекс, появилась надежда. Сейчас у нас такое ощущение, что будет все. Возлагаем очень большие надежды. Дети наши тоже ждут с нетерпением. Поскольку дома должны были сдать в прошлом году, мы думали, что наш сын пойдет в школу в этом районе. Нового застройщика мы знаем. По городу очень много их объектов. Они строит красивые, хорошие дома. Это видно. Доверие к застройщику есть, компания с хорошей репутацией», — рассказала порталу Юга.ру дольщик Мария Галдина.

На церемонии открытия стройки сообщили, что первый литер планируют сдать в четвертом квартале 2020 года. Один раз в месяц будут формировать отчет о работах, которые ведутся. Информацию будут размещать на сайте.

Группа компаний АСК работает на строительном рынке Кубани шесть лет. За это время построили и ввели в эксплуатацию 29 жилых комплексов. Жилье от компании приобрели 15 тыс. семей.

Сейчас в стадии активного строительства находится 20 объектов жилого назначения. Большая часть из них предусматривает комплексное развитие территорий.