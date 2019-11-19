Спасателям осталось потушить два лесных пожара в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 19 ноября продолжают действовать два очага природных пожаров — в Сочи и Туапсинском районе
По данным на 10:00, оба пожара локализованы. Тушением возгораний занимались 289 человек, они использовали 59 единиц техники, из них от МЧС — 120 человек и 20 единиц техники.
С вечера 18 ноября на территории края ликвидировали один пожар. В Сочи задействовали авиацию МЧС России — вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Произведено 18 сбросов воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, тогда огонь за день прошел более 100 га леса. 5 ноября загорелась лесная подстилка на площади более 8 га в Северском районе, а утром 7 ноября начался пожар в лесничестве Туапсинского района. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджог.
14 ноября все лесные пожары на территории Северского района удалось ликвидировать, однако новые очаги возгорания возникли в других районах — в Мостовском, Новороссийском и Туапсинском лесничествах. На территории 25 районов ввели особый противопожарный режим. Губернатор Вениамин Кондратьев запретил жителям Кубани ходить в лес, пока пожары не потухнут.
18 ноября в крае продолжали действовать пять лесных пожаров. В Сочи на месте возгорания работали 244 человека, при тушении задействовали вертолет.
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