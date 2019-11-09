Предварительной причиной пожаров в лесах Северского района назвали поджоги

По состоянию на 21:00 9 ноября, по данным краевого министерства природных ресурсов, в лесном массиве Краснодарского края действует 10 пожаров: 9 в Северском районе и 1 — в Туапсинском.

При этом в течение сегодняшнего дня удалось ликвидировать три пожара — два на территории Убинского участкового лесничества Афипского лесничества и пожар вблизи станицы Крепостной. От огня освобождены 20,1 га леса.

Локализованы за день два пожара на площади 7,5 га в Смоленском лесничестве в районе станицы Убинской.

Из действующих пожаров площадь возгорания установлена на территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества в Туапсинском районе (10 га) и в Планческой щели (2,7 га). По остальным пожарам площадь установят в светлое время суток.