Предварительной причиной пожаров в лесах Северского района назвали поджоги

Краснодарский край

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Власти уточнили текущую ситуацию с лесными пожарами в Северском районе Кубани

По состоянию на 21:00 9 ноября, по данным краевого министерства природных ресурсов, в лесном массиве Краснодарского края действует 10 пожаров: 9 в Северском районе и 1 — в Туапсинском.

При этом в течение сегодняшнего дня удалось ликвидировать три пожара — два на территории Убинского участкового лесничества Афипского лесничества и пожар вблизи станицы Крепостной. От огня освобождены 20,1 га леса.

Локализованы за день два пожара на площади 7,5 га в Смоленском лесничестве в районе станицы Убинской.

Из действующих пожаров площадь возгорания установлена на территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества в Туапсинском районе (10 га) и в Планческой щели (2,7 га). По остальным пожарам площадь установят в светлое время суток.

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«Предварительная причина возникновения пожаров в лесном массиве — умышленные поджоги», — отметили в ведомстве, добавив, что пожары фиксируются с 4 ноября. В этот день пожар ликвидировали на площади 1,2 га. 5 ноября ликвидировали пожар на площади 8,3 га. После этого пожары возникали с 7 ноября.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что к 20:00 ликвидировали очаги возгорания в Мирном и Убинской. Локализованы пожары в Планческой Щели, Убинской (второй очаг) и Ставропольской. Вертолет Ми-8 за день сбросил 30 тонн воды в труднодоступные участки в районе Планческой щели. В ночное время пожарно-спасательные подразделения будут дежурить в Убинской, Смоленской, Калужской, Ставропольской.

В тушении пожаров принимали участие 278 человек — от МЧС, лесничеств, лесопожарного центра, администраций и волонтеры.

10 ноября пожары продолжат тушить, в том числе с применением авиации.

Вечером состоялось заседание комиссии по ЧС Северского района. Глава района Адам Джарим поручил руководителям сельских поселений организовать круглосуточный мониторинг и привлечь максимальное количество добровольцев для участия в тушении. Сотрудникам МВД рекомендовали усилить патрулирование на границах с лесным фондом, чтобы ограничить посещение лесного массива населением, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Пожары Северский район Туапсинский район

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