Администрация Туапсе запретила ходить в лес из-за пожаров
В Туапсинском районе 12 ноября в рамках особого противопожарного режима администрация ввела запрет на посещение лесов
На время действия особого режима запретили посещать леса и лесопарковые зоны, любые виды транспорта не смогут заехать на территорию лесных массивов. Также запрещено разводить открытый огонь.
За нарушение этих требований грозит предупреждение или штраф: для физических лиц — от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных — от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 400 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести уголовную ответственность, пишет пресс-служба администрации Туапсе.
Как писали Юга.ру, утром 7 ноября начался пожар в лесничестве Туапсинского района. Раньше, 5 ноября, загорелась лесная подстилка на площади более 8 га в Северском районе. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджог.
11 ноября на Кубани зафиксировали семь пожаров, их общая площадь составляла 88,9 га. В Туапсинском районе спасателям удалось потушить огонь на площади 15 га.
В Северском районе ввели ЧС. К ликвидации пожаров привлекли 500 человек, в том числе добровольцев, и 64 единицы техники. Волонтеров собирали местные администрации и добровольные пожарные.
По данным на 12 ноября, в Небугском участковом лесничестве под Туапсе горит лесная подстилка площадью 1,2 га, в Шаумянском — 10 га. В Северском районе потушили четыре очага возгорания.
Всего в Краснодарском крае особый противопожарный режим действует на территории 25 районов, сообщила 12 ноября пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 14 районах он действует на всей территории: в Апшеронском, Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Калининском, Каневском, Крыловском, Кавказском, Отрадненском, Тихорецком, Туапсинском, Тимашевском, Успенском и Щербиновском. Частично особый режим введен в Ейском, Ленинградском, Павловском, Северском, Славянском, Кущевском, Белореченском, Динском, Темрюкском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах.
Посмотреть количество очагов возгорания в Краснодарском крае можно на «Карте пожаров».
Введение особого противопожарного режима означает, что на территории района запрещено посещать леса. Кроме того, власти могут привлекать население для помощи в локализации пожаров. Чтобы не дать огню распространиться, примут дополнительные меры, среди которых увеличение противопожарных разрывов на границах населенных пунктов и создание специальных минерализованных полос.
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