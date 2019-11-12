Администрация Туапсе запретила ходить в лес из-за пожаров

В Туапсинском районе 12 ноября в рамках особого противопожарного режима администрация ввела запрет на посещение лесов

На время действия особого режима запретили посещать леса и лесопарковые зоны, любые виды транспорта не смогут заехать на территорию лесных массивов. Также запрещено разводить открытый огонь.

За нарушение этих требований грозит предупреждение или штраф: для физических лиц — от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных — от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 400 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести уголовную ответственность, пишет пресс-служба администрации Туапсе.

Как писали Юга.ру, утром 7 ноября начался пожар в лесничестве Туапсинского района. Раньше, 5 ноября, загорелась лесная подстилка на площади более 8 га в Северском районе. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджог.

11 ноября на Кубани зафиксировали семь пожаров, их общая площадь составляла 88,9 га. В Туапсинском районе спасателям удалось потушить огонь на площади 15 га.

В Северском районе ввели ЧС. К ликвидации пожаров привлекли 500 человек, в том числе добровольцев, и 64 единицы техники. Волонтеров собирали местные администрации и добровольные пожарные.