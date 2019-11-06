На Кубани сгорела лесная подстилка на площади более 8 га

В Северском районе 5 ноября произошел пожар в лесу на площади более 8 га

Сообщение о задымлении в районе поселка Планческая Щель в Смоленском поселении поступило спасателям 5 ноября. Пожарные зафиксировали задымление на площади около 0,2 га без угрозы распространения. В 19:20 пожар локализовали. Площадь, пройденная огнем, составила 8,3 га. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели устанавливают причину пожара. На месте работали 45 человек и 13 машин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожарные еще не сообщили о ликвидации огня.