На Кубани сгорела лесная подстилка на площади более 8 га

Краснодарский край

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В Северском районе 5 ноября произошел пожар в лесу на площади более 8 га

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Сообщение о задымлении в районе поселка Планческая Щель в Смоленском поселении поступило спасателям 5 ноября. Пожарные зафиксировали задымление на площади около 0,2 га без угрозы распространения. В 19:20 пожар локализовали. Площадь, пройденная огнем, составила 8,3 га. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели устанавливают причину пожара. На месте работали 45 человек и 13 машин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожарные еще не сообщили о ликвидации огня.

Лесное хозяйство МЧС Пожары Северский район

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