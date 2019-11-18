В Краснодарском крае продолжают тушить пять лесных пожаров

По данным на 18 ноября, в Краснодарском крае продолжают действовать пять очагов лесных пожаров

17 ноября спасатели ликвидировали два природных пожара, к 10:00 18 ноября было потушено еще одно возгорание.

Леса продолжают гореть в Сочи и Мостовском районе, все очаги пожаров локализованы. Огонь тушат 302 человека, они используют 62 единицы техники, из них от МЧС России — 109 человек и 20 единиц техники, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи в тушении пожаров задействовали авиацию — вертолет Ми-8 с ВСУ-5. Также в готовности к реагированию находится самолет Бе-200, базирующийся в Ростове-на-Дону. В Мостовском районе для мониторинга обстановки используют беспилотники.

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, огонь прошел более 100 га леса. 5 ноября загорелась лесная подстилка на площади более 8 га в Северском районе, а утром 7 ноября начался пожар в лесничестве Туапсинского района. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджог. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС.

14 ноября все лесные пожары на территории Северского района удалось ликвидировать. Введенный 11 ноября режим ЧС сняли. Однако новые очаги возгорания возникли в других районах. После снятия ЧС в Северском районе на территории края продолжили действовать пожары в Мостовском, Новороссийском и Туапсинском лесничествах.

На территории 25 районов действует особый противопожарный режим. Губернатор Вениамин Кондратьев запретил жителям Кубани ходить в лес, пока пожары не потухнут.