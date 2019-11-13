Губернатор Кубани хочет, чтобы никто не ходил в лес, пока тот горит

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал организовать круглосуточное патрулирование всех въездов в лесные массивы региона

Об этом он заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Он отметил, что ограничение доступа в лесные массивы с одной стороны защитит жителей от огня, с другой — позволит уберечь территории от браконьеров и поджигателей.

«Мы должны купировать проблему. Нужно поставить заградительные барьеры на всех дорогах, которые ведут к лесным массивам. Привлекайте к этой работе казачество, местных жителей — они точно знают, где охрана особенно нужна», — сказал Кондратьев.

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И.о. начальника краевого управления МЧС Николай Платонихин сообщил, что с начала ноября по нарушениям пожарной безопасности составили 50 протоколов, четыре материала передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Глава прокуратуры края Сергей Табельский подчеркнул, что ведомство будет разбираться в причинах возгорания.

Кондратьев добавил, что важно установить не только причины пожаров, но и определить, на свободных или арендуемых участках возникали очаги.

«У нас основная часть лесных массивов находится в аренде, договор подразумевает соблюдение мер противопожарной безопасности. Если не выполняются условия договора, надо его расторгать», — сказал губернатор.

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, за это время зафиксированы более 30 случаев возгорания в лесных массивах, более 20 пожаров потушили. Огонь прошел более 100 га леса. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги. 

По данным на утро 13 ноября, в регионе продолжало гореть 17,7 га леса.

Вениамин Кондратьев Пожары Северский район Туапсинский район

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