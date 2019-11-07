Площадь лесных пожаров на Кубани за сутки превысила 7 га
Власти Краснодарского края прокомментировали крупные природные пожары в Туапсинском и Северском районах
По данным краевого министерства природных ресурсов, пожар в Шаумянском участковом лесничестве Пшишского лесничества Туапсинского района произошел утром 7 ноября. К 17:30 его локализовали на площади 2,65 гектара.
Также сообщается, что в 11:00 сотрудники краевого лесопожарного центра приступили к тушению лесного пожара в Смоленском участковом лесничестве Афипского лесничества возле станицы Крепостной. Площадь возгорания, по данным министерства, 2,5 га. Сейчас ожидается его локализация. К тушению привлечены 25 человек и 5 единиц техники, в том числе силы МЧС.
С 7:00 продолжается тушение лесного пожара в районе станицы Ставропольской Смоленского участкового лесничества Афипского лесничества. Задействованы 24 человека и 3 единицы техники. Площадь пожара не уточняется.
Кроме того, в 16:25 ликвидировали лесной пожар на площади 2 га в районе станицы Азовской Убинского участкового лесничества Афипского лесничества.
В ведомстве отметили, что пожары тушат силами лесопожарного центра, краевого управления МЧС, представители лесничеств, местной администрации и волонтеры.
Очевидцы сообщают, что пожар в районе поселка Планческая Щель продолжается с 5 ноября. Его якобы потушили со стороны жилых домов, а со стороны леса горение продолжается до сих пор. Ситуацию по пожару в районе этого поселка власти не комментируют.
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