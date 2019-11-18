В Сочи туристам запретили разжигать костры в лесу

В Сочи в середине ноября ввели особый противопожарный режим: в лесах и окрестностях курорта запретили разжигать костры

С 13 ноября на курорте действует особый противопожарный режим из-за горения лесной подложки. Пожару способствует увеличение сухой растительности и теплая погода. По информации синоптиков, дождей на курорте не ожидается до конца ноября.

17 ноября в Сочи спасатели произвели более 40 сбросов воды. Утром 18 ноября для тушения лесного пожара задействовали вертолет. На месте работают 244 человека.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что жители Лазаревского района курорта ощущают запах гари, но угрозы возгорания нет.

«Жители Лазаревского района все еще могут ощущать запах дыма, однако населенным пунктам огонь не угрожает. В Адлерском районе смог приносит ветер со стороны Абхазии, где также фиксируются очаги лестного пожара», — прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае продолжают тушить пять лесных пожаров. С начала месяца в регионе сгорело более 200 га лесов.