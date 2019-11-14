В Северском районе потушили все лесные пожары. Но они возникли в других районах

Краснодарский край

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14 ноября все лесные пожары на территории Северского района удалось ликвидировать

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, за это время зафиксированы более 30 случаев возгорания в лесных массивах. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС

Смотрите фотографии со спутника::

Три последних очага возгорания площадью более 35 гектаров потушили к 10 часам утра 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Общая площадь пожаров в Северском районе пока не уточняется, но известно, что к 10 ноября огонь прошел уже более 100 гектаров, в последующие дни возникали новые очаги.

Напомним, к ликвидации пожаров была привлечена авиация МЧС — вертолет Ми-8 сбросил на горящие леса около 60 тонн воды. Всего в тушении участвовали больше 600 человек, в том числе волонтеры.

Введенный 11 ноября режим ЧС сняли.

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В Северском районе отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров. В связи с завершением работ по ликвидации лесных пожаров режим "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования Северский район отменен с 15.00 часов 14 ноября 2019 года (постановление администрации МО Северский район от 14.11.2019 № 2385) Благодаря оперативным мероприятиям по борьбе с лесными пожарами удалось стабилизировать ситуацию. Угроза жизнедеятельности населения и объектов экономики, а также перехода лесных пожаров на населенные пункты Северского района отсутствует. #северскийрайон #чс #лесныепожары #ликвидация

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Сейчас в крае, по данным минприроды на 17:00, продолжают действовать четыре пожара общей площадью 54,4 га. Три локализованы на площади 36,2 га: в Мостовском лесничестве два пожара (25 га), в Новороссийском лесничестве один пожар (1,2 га). Нелокализованным остается возгорание в Небугском участковом лесничестве Туапсинского лесничества.

Действующие пожары ликвидируют более 400 человек и более 100 единиц техники.

Напомним, особый противопожарный режим действует на территории 25 районов. Глава региона Вениамин Кондратьев потребовал, чтобы никто не ходил в лес, пока тот горит.

Мостовский район Новороссийск Пожары Северский район Туапсинский район

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