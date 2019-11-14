В Северском районе потушили все лесные пожары. Но они возникли в других районах

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября, за это время зафиксированы более 30 случаев возгорания в лесных массивах. Предварительной причиной возгораний назвали поджоги. В Северском районе из-за пожаров ввели режим ЧС .

Три последних очага возгорания площадью более 35 гектаров потушили к 10 часам утра 14 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Общая площадь пожаров в Северском районе пока не уточняется, но известно, что к 10 ноября огонь прошел уже более 100 гектаров, в последующие дни возникали новые очаги.

Напомним, к ликвидации пожаров была привлечена авиация МЧС — вертолет Ми-8 сбросил на горящие леса около 60 тонн воды. Всего в тушении участвовали больше 600 человек, в том числе волонтеры.

Введенный 11 ноября режим ЧС сняли.