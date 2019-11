В Северском районе потушили все лесные пожары. Но они возникли в других районах

View this post on Instagram

В Северском районе отменили режим ЧС, объявленный из-за лесных пожаров. В связи с завершением работ по ликвидации лесных пожаров режим "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования Северский район отменен с 15.00 часов 14 ноября 2019 года (постановление администрации МО Северский район от 14.11.2019 № 2385) Благодаря оперативным мероприятиям по борьбе с лесными пожарами удалось стабилизировать ситуацию. Угроза жизнедеятельности населения и объектов экономики, а также перехода лесных пожаров на населенные пункты Северского района отсутствует. #северскийрайон #чс #лесныепожары #ликвидация