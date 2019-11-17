Мамаев сыграет против «Краснодара» в товарищеском матче

Краснодарский край, Ростовская область

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Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев сыграет против своего бывшего клуба «Краснодар» в товарищеском матче 17 ноября

Мамаев вышел на поле в стартовом составе. Игра на стадионе «Краснодар» началась в 16:00. Это первая встреча футболиста на поле с бывшими коллегами и первая его игра за «Ростов». 

Павел Мамаев, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, покинул клуб в сентябре после выхода из колонии. Он был осужден по делу о двух драках в центре Москвы, где вместе со своим другом, футболистом «Зенита» Александром Кокориным подрался с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой.

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Сразу после драки «Краснодар» подал в Российский футбольный союз заявление о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий объяснил, что решил прекратить сотрудничество с хавбеком, так как его образ не соответствует поведенческой модели футболиста, о котором дети думают как о кумире. Однако контракт невозможно было расторгнуть, пока спортсмен находился в заключении.

После Мамаев подписал контракт с «Ростовом» на два года.

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