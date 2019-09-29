Жена Павла Мамаева наглядно показала, как ему рады в Ростове

Алана Мамаева в ночь на 29 сентября опубликовала видео, из которого видна реакция болельщиков «Ростова» на переход в клуб Павла Мамаева, ее мужа

Официальное объявление о переходе Павла Мамаева болельщики услышали во время матча против московского «Динамо» 28 сентября. О новом игроке трибунам объявил из громкоговорителей диктор. На видео, которое опубликовала жена футболиста, видно, что люди аплодируют и радостно скандируют его фамилию.

Известно, что Мамаев будет играть под 10-м номером. Как сообщали Юга.ру, контракт с вышедшим недавно из колонии полузащитником «Ростов» подписал на два года с возможностью продления еще на один сезон. Новую работу футболист приобрел после того, как ФК «Краснодар», где он провел четыре сезона, досрочно расторг с ним контракт.

Причиной стала та самая скандальная история с дракой в кафе, в результате которой Павел Мамаев и Александр Кокорин попали под следствие, а затем в колонию. Владелец клуба Сергей Галицкий в апреле пояснял эту позицию: по его мнению, футболисты должны быть примерами для простых мальчиков, особенно тех 11 тысячах, которые занимаются в академии и школах «Краснодара».

17 сентября футболисты вышли из колонии, и если Кокорина ждали в «Зените», то «Краснодар» уже был очевидно перевернутой страницей для Павла Мамаева, и именно поэтому для него и его супруги так важна поддержка в новом южном городе.

Кстати, в матче с «Динамо» ростовчане одержали победу со счетом 3:0.