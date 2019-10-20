«Увидимся в Москве, киска». Хабиб снова поссорился с МакГрегором в твиттере

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 19 октября снова обменялся оскорблениями в твиттере с ирландцем Конором МакГрегором

Несколько дней назад президент UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландский боец Конор МакГрегор больше не тот парень, который может выбирать бои. При этом Хабиба Нурмагомедова он назвал боссом. В ответ на это вечером 19 октября МакГрегор написал твит, в котором не было упоминаний о конкретном человеке. Однако его прокомментировал российский спортсмен, назвав ирландца алкашом. «Это кто не тот парень? Ваш парень — это тот, кто выступал в шатре? Собрал целую палатку посреди гребаной пустыни. Продолжай обманывать свою лошадку. Чемпионат по нюханию ракушек», — написал ирландский боец в своем твиттере.

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Нурмагомедов прокомментировал запись словами «Это фиаско, алкаш». В ответ на это МакГрегор написал по-русски «Увидимся в Москве, киска». «В Москве насильников не ждут», — ответил ему российский боец, намекнув на сексуальный скандал, который произошел с ирландцем весной. После этого МакГрегор опубликовал свою фотографию, на которой он стоит под гербом России в помещении. Однако неизвестно, когда именно был сделан снимок.

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