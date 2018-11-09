В Дагестане решили построить спорткомплекс имени Хабиба Нурмагомедова

Дагестан

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В Цумадинском районе Дагестана планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс имени бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова

Глава Цумадинского района Анваргаджи Вечедов попросил Владимира Васильева построить в районе физкультурно-оздоровительный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова, и глава Дагестана поддержал эту инициативу, сообщает РИА «Дагестан».

Для обсуждения вопроса строительства спорткомплекса в Цумадинский район 8 ноября отправился врио министра спорта республики Магомед Магомедов с делегацией, в которую вошли президент республиканской федерации спортивной борьбы Сажид Сажидов и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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Анваргаджи Вечедов рассказал гостям о спортивных достижениях муниципалитета и отметил, что району необходимы новые спортивные объекты. Глава минспорта рекомендовал руководству Цумадинского района, не затягивая, найти место для строительства спорткомплекса.

Как сообщали Юга.ру, 7 октября уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона в легком весе, который он завоевал в апреле 2018 года, одолев американца Элома Яквинту.

В мае стало известно, что Нурмагомедов станет членом Народного собрания Дагестана, а в начале ноября Владимир Васильев вручил спортсмену орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» и предложил ему стать помощником главы Дагестана.

Спортивное строительство Хабиб Нурмагомедов
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