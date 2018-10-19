Отец Нурмагомедова позвал МакГрегора в Дагестан

Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что простил ирландского бойца Конора МакГрегора за оскорбления

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сказал, что прощает все МакГрегору.

«Все это прощаю, надо быть милосердным», — сказал он.

Также Нурмагомедов-старший позвал МакГрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. Он состоится в Дагестане 15 декабря, сообщает RT.