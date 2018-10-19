Отец Нурмагомедова позвал МакГрегора в Дагестан

Дагестан

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Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что простил ирландского бойца Конора МакГрегора за оскорбления

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сказал, что прощает все МакГрегору.

«Все это прощаю, надо быть милосердным», — сказал он.

Также Нурмагомедов-старший позвал МакГрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо. Он состоится в Дагестане 15 декабря, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, накануне президент UFC Дана Уайт рассказал, что чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой организации. Хабиб грозил разорвать контракт с UFC, если уволят его товарища Зубайру Тухугова. Последнего отстранили от поединка с Артемом Лобовым из-за участия в массовой драке после боя Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

Хабиб Нурмагомедов
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Отец Нурмагомедова позвал МакГрегора в Дагестан
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