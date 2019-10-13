Россия разгромила Кипр и обеспечила себе участие в Евро-2020
Сборная России по футболу 13 октября на выезде обыграла Кипр в 7-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года
Встреча прошла на стадионе ГСП в Никосии.
Денис Чернышев открыл счет на девятой минуте. На 22-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Магомед Оздоев. Еще по одному году оформили Артем Дзюба и Александр Головин на 79-й и 89-й минутах. Чернышев оформил дубль на второй добавочной минуте. Игра завершилась со счетом 0:5.
По итогам игры команда Станислава Черчесова досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира Евро-2020.
Играем за вас, друзья!— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Всех с победой и выходом на ЕВРО2020!@UEFAEURO #НашиПарни pic.twitter.com/yJyjUzzClj
В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 1:3. Через три дня во втором туре российские футболисты победили Казахстан (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино — 9:0, 11 июня одолела Кипр. 6 сентября российская команда обыграла Шотландию (1:2), 9 сентября снова выиграла у Казахстана (1:0). А Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0.
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