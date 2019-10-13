Россия разгромила Кипр и обеспечила себе участие в Евро-2020

В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 1:3. Через три дня во втором туре российские футболисты победили Казахстан (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино — 9:0, 11 июня одолела Кипр. 6 сентября российская команда обыграла Шотландию (1:2), 9 сентября снова выиграла у Казахстана (1:0). А Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0.

Играем за вас, друзья! Всех с победой и выходом на ЕВРО2020! @UEFAEURO #НашиПарни pic.twitter.com/yJyjUzzClj

Денис Чернышев открыл счет на девятой минуте. На 22-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Магомед Оздоев. Еще по одному году оформили Артем Дзюба и Александр Головин на 79-й и 89-й минутах. Чернышев оформил дубль на второй добавочной минуте. Игра завершилась со счетом 0:5.

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