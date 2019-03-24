Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

Футболисты сборной России 24 марта одержали победу над национальной командой Казахстана во 2-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

Игра прошла в Нур-Султане и завернулась со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил Денис Черышев, на 47-й минуте он оформил дубль. Третий мяч в ворота хозяев на 52-й минуте отправил Артем Дзюба. Через 10 минут хозяева забили автогол — мяч отрикошетил в ворота от ноги Абзала Бейсебекова.

В матче принял участие полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, он провел на поле все 90 минут.

Поединок собрал на трибунах «Астана-Арены» 29 тыс. 582 болельщика.