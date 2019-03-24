Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

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Футболисты сборной России 24 марта одержали победу над национальной командой Казахстана во 2-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

Игра прошла в Нур-Султане и завернулась со счетом 4:0.

Первый гол на 19-й минуте забил Денис Черышев, на 47-й минуте он оформил дубль. Третий мяч в ворота хозяев на 52-й минуте отправил Артем Дзюба. Через 10 минут хозяева забили автогол — мяч отрикошетил в ворота от ноги Абзала Бейсебекова.

В матче принял участие полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, он провел на поле все 90 минут.

Поединок собрал на трибунах «Астана-Арены» 29 тыс. 582 болельщика.

© Фото пресс-службы РФС
© Фото пресс-службы РФС
© Фото пресс-службы РФС
© Фото пресс-службы РФС

В следующем туре квалификации на Евро-2020 россияне 8 июня в Саранске на «Мордовия Арене» сыграют со сборной Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде проведут матч с Кипром.

Как сообщали Юга.ру, 21 марта в первом матче турнира команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии. В этот же день Казахстан со счетом 3:0 разгромил сборную Шотландии.

Сборная России ФК «Краснодар» Футбол
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