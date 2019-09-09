Сборная России победила Казахстан в отборочном матче Евро-2020, забив гол за минуту до конца игры

В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 1:3. Через три дня во втором туре российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино — 9:0, а 11 июня выиграла у сборной Кипра. 6 сентября российская команда обыграла Шотландию (1:2).

Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020 и имеет 15 очков на счету. Следующий матч российская команда проведет 10 октября на своем поле с Шотландией.

Встреча прошла в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы на стадионе «Калининград». Игра завершилась со счетом 1:0. За минуту до окончания матча гол забил защитник Марио Фернандес.

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