Сборная России победила Казахстан в отборочном матче Евро-2020, забив гол за минуту до конца игры
Сборная России 9 сентября на домашнем поле обыграла команду Казахстана в отборочном матче на Евро-2020
Встреча прошла в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы на стадионе «Калининград». Игра завершилась со счетом 1:0. За минуту до окончания матча гол забил защитник Марио Фернандес.
Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020 и имеет 15 очков на счету. Следующий матч российская команда проведет 10 октября на своем поле с Шотландией.
В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 1:3. Через три дня во втором туре российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино — 9:0, а 11 июня выиграла у сборной Кипра. 6 сентября российская команда обыграла Шотландию (1:2).
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.