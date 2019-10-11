Россия разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020

Вся Россия, В мире

Распечатать

Сборная России по футболу одержала победу над командной Шотландии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года

Встреча, прошедшая в «Лужниках» 10 октября, завершилась со счетом 4:0. Все четыре гола были забиты во второй половине игры. Дубль оформил капитан национальной команды Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), по одному мячу на счету Магомеда Оздоева (60) и Александра Головина (84).

Читайте также:

На матче присутствовали 65 тыс. 703 зрителя.

Лидирует в группе I сборная Бельгии, у которой 21 балл. Россия занимает второе место с 18 очками на счету, Шотландия с 6 очками — пятое.

В следующем туре россияне на выезде встретятся со сборной Кипра. Встреча состоится 13 октября в Никосии.

В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 1:3. Через три дня во втором туре российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино — 9:0, 11 июня выиграла у сборной Кипра. 6 сентября российская команда обыграла Шотландию (1:2), а 9 сентября вновь одолела Казахстан (1:0).

Сборная России Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Россия разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Военного, уронившего в Ингушетии пушку за 25 млн рублей, обязали возместить ее стоимость
Главу управления Ростехнадзора будут судить в Краснодаре по делу об ущербе природе на 93 млн рублей от предприятия полицейского
Самолет «Аэрофлота» сел в Ростове из-за пассажира, забывшего сдать пистолет
В Туапсе «Ласточка» насмерть сбила иностранца
Трамвай из новой партии, поступившей в Краснодар, поломался

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале