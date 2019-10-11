Россия разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020
Сборная России по футболу одержала победу над командной Шотландии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года
Встреча, прошедшая в «Лужниках» 10 октября, завершилась со счетом 4:0. Все четыре гола были забиты во второй половине игры. Дубль оформил капитан национальной команды Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), по одному мячу на счету Магомеда Оздоева (60) и Александра Головина (84).
На матче присутствовали 65 тыс. 703 зрителя.
Лидирует в группе I сборная Бельгии, у которой 21 балл. Россия занимает второе место с 18 очками на счету, Шотландия с 6 очками — пятое.
В следующем туре россияне на выезде встретятся со сборной Кипра. Встреча состоится 13 октября в Никосии.
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В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 1:3. Через три дня во втором туре российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино — 9:0, 11 июня выиграла у сборной Кипра. 6 сентября российская команда обыграла Шотландию (1:2), а 9 сентября вновь одолела Казахстан (1:0).
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