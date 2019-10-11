Россия разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020

Сборная России по футболу одержала победу над командной Шотландии в матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года

Встреча, прошедшая в «Лужниках» 10 октября, завершилась со счетом 4:0. Все четыре гола были забиты во второй половине игры. Дубль оформил капитан национальной команды Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), по одному мячу на счету Магомеда Оздоева (60) и Александра Головина (84).

На матче присутствовали 65 тыс. 703 зрителя.

Лидирует в группе I сборная Бельгии, у которой 21 балл. Россия занимает второе место с 18 очками на счету, Шотландия с 6 очками — пятое.

В следующем туре россияне на выезде встретятся со сборной Кипра. Встреча состоится 13 октября в Никосии.