Сборная России уступила Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России 21 марта проиграла Бельгии в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020
Игра прошла в Брюсселе и завершилась со счетом 1:3.
На 14-й минуте счет открыл бельгиец Юри Тилеманс. Спустя две минуты Денис Черышев забил ответный гол. Однако на 44-й минуте Эден Азар реализовал пенальти в ворота россиян. На 88-й нападающий вновь забил гол.
Кроме того, на 90-й минуте встречи полузащитник Александр Головин получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против сборной Казахстана на выезде. Игра состоится 24 марта в 17:00.
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