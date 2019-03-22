Сборная России уступила Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020

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Сборная России 21 марта проиграла Бельгии в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020

Игра прошла в Брюсселе и завершилась со счетом 1:3. 

На 14-й минуте счет открыл бельгиец Юри Тилеманс. Спустя две минуты Денис Черышев забил ответный гол. Однако на 44-й минуте Эден Азар реализовал пенальти в ворота россиян. На 88-й нападающий вновь забил гол.

Кроме того, на 90-й минуте встречи полузащитник Александр Головин получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против сборной Казахстана на выезде. Игра состоится 24 марта в 17:00.

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