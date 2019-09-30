В сборную России на матчи отбора на Евро-2020 вызвали одного футболиста «Краснодара»
Тренерский штаб сборной России по футболу 30 сентября назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра
Национальная команда 10 октября в Москве сыграет с Шотландией, а 13 октября в Никосии проведет встречу с Кипром. Подготовку к поединкам подопечные Станислава Черчесова начнут 6 октября в Новогорске.
Всего для подготовки к этим отборочным матчам Евро-2020 прибудут 25 футболистов. В их числе — защитник «Краснодара» Сергей Петров, вратарь Cослан Джанаев и защитник Федор Кудряшов из ФК «Сочи», защитник «Ахмата» Андрей Семенов, защитник Дмитрий Чистяков и полузащитник Алексей Ионов из «Ростова».
Полностью список выглядит так:
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»).
В пресс-службе РФС отметили, что в списке возможны изменения.
Состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ2020 против Шотландии и Кипра!— Сборная России (@TeamRussia) September 30, 2019
Билеты на встречу с Шотландией можно купить на сайте https://t.co/AJcbKFSIMa ⚽ pic.twitter.com/OoGQMCI69e
Как писали Юга.ру, защитник «Краснодара» Сергей Петров также был вызван для подготовки к матчам с Шотландией и Казахстаном, которые прошли в сентябре.
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