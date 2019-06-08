Футбольная сборная России одержала вторую победу в отборочном цикле ЧЕ-2020

Второй матч отборочного цикла к Чемпионату Европы 2020 года наша национальная команда провела на стадионе в Саранске.

Четыре мяча сборная «отгрузила» в ворота вратаря Сан-Марино еще в первом тайме. Россияне начали неспешно: счет был открыт только на 25-ой минуте матча. Автогол на счету Мигеле Чеволи. Далее отличился Артем Дзюба ударом с 11-метровой отметки, Федор Кудряшов и Антон Миранчук.

Во втором тайме разгром довершил капитан нашей команды Артем Дзюба, забивший головой с передачи Александра Головина, реализовавший пенальти и забивший с игры на 89-й минуте. Это второй «покер» Дзюбы за сборную России. Также отличился Федор Смолов (дважды). Итоговый результат матча — 9:0. Рекорд сборной России по количеству забитых мячей в одном официальном матче побит.

Наш соперник

Стоит отметить, что это поражение для сборной Сан-Марино стало 30-ым кряду. Последний раз игроки этой команды уходили с поля без поражения в ноябре 2014 года. Тогда Сан-Марино сыграл вничью со сборной Эстонии (0:0). В истории футбольной сборной команды Сан-Марино всего одна победа: в 2004 году был обыгран Лихтенштейн со счетом 1:0. Команда находится на последнем месте в рейтинге ФИФА, уступая таким футбольным «грандам», как Багамы и Ангилья. В составе сборной Сан-Марино три профессиональных игрока, а максимальная зарплата в команде была зафиксирована на уровне примерно 300 евро.

Что дальше

После матча с Сан-Марино на счету сборной России шесть очков. Это 100-процентный результат при отсутствии пропущенных мячей. После сегодняшнего матча и игры с Казахстаном разница забитых и пропущенных голов составляет 13:0.

Следующий матч отборочного этапа ЧЕ-2020 сборная России сыграет через три дня 11 июня 2019 года на стадионе в Нижнем Новгороде. Соперником нашей команды будет сборная Кипра. Киприоты в первых двух матчах набрали три очка, обыграв нашего сегодняшнего соперника со счетом 5:0 и уступив бельгийцам со счетом 0:2.