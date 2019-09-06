Сборная России обыграла Шотландию в отборочном матче Евро-2020

В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии (1:3). Во втором туре 24 марта российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино (9:0), а 11 июня обыграла сборную Кипра.

Встреча, прошедшая в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась со счетом 1:2. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник хозяев Джон Макгинн. На 40-й минуте нападающий россиян Артем Дзюба сравнял счет. На 59-й минуте защитник шотландцев Стивен О'Доннелл удвоил преимущество национальной команды России, забив в свои ворота.

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