Сборная России обыграла Шотландию в отборочном матче Евро-2020

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Футболисты сборной России одолели соперников из Шотландии в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020

Встреча, прошедшая в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», завершилась со счетом 1:2. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник хозяев Джон Макгинн. На 40-й минуте нападающий россиян Артем Дзюба сравнял счет. На 59-й минуте защитник шотландцев Стивен О'Доннелл удвоил преимущество национальной команды России, забив в свои ворота.

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В первом матче отбора на Евро-2020 21 марта команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии (1:3). Во втором туре 24 марта российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино (9:0), а 11 июня обыграла сборную Кипра.

Сейчас Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020 с 12 очками на счету.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты 9 сентября сыграют с Казахстаном в Калининграде.

Сборная России Футбол

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