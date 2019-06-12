Россия обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020

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Сборная России по футболу победила национальную команду Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

Встреча, прошедшая 11 июня в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник россиян Алексей Ионов, отправивший мяч в ворота гостей на 38 минуте.

21 марта в первом матче отбора на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии (1:3). Во втором туре 24 марта российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино (9:0). 

После четырех туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I с 9 очками на счету. На первом — Бельгия (12 очков), по 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 — у Сан-Марино.

В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Матч состоится 6 сентября.

Сборная России Футбол
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