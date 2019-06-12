Россия обыграла Кипр в отборочном матче Евро-2020
Сборная России по футболу победила национальную команду Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
Встреча, прошедшая 11 июня в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник россиян Алексей Ионов, отправивший мяч в ворота гостей на 38 минуте.
Ð¢ÑÐ¶ÐµÐ»Ñ‹Ð¹ Ð¼Ð°Ñ‚Ñ‡, Ð½Ð¾ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ - Ñ‚Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ‡ÐºÐ°!— Ð¡Ð±Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@TeamRussia) June 11, 2019
Ð¡ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð¾Ð¹, Ð´Ñ€ÑƒÐ·ÑŒÑ! ������ pic.twitter.com/3xFPohuYrG
21 марта в первом матче отбора на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии (1:3). Во втором туре 24 марта российские футболисты одержали победу над Казахстаном (4:0). 8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино (9:0).
После четырех туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I с 9 очками на счету. На первом — Бельгия (12 очков), по 6 очков набрали Казахстан и Шотландия, 3 очка на счету Кипра, 0 — у Сан-Марино.
В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Матч состоится 6 сентября.
И еще несколько причин пойти на фестиваль Streetosphere в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.