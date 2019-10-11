Не скрывая имени. Гей из Чечни впервые открыто рассказал о пытках в республике

Гей из Чечни рассказал «Радио Свобода» о пытках в республике. Это первый случай публичного заявления под своим именем

Сейчас 27-летний уроженец Грозного Амин Джабраилов живет в Канаде. В другую страну он переехал несколько лет назад после того, как его пытали в Чечне из-за сексуальной ориентации. В интервью «Радио Свобода» Джабраилов говорил о том, как его пытали и что происходит с геями в республике.

Парень рассказал, что жил без отца и рос в семье с пятью братьями и одной сестрой. По словам Джабраилова, он вместе с матерью восстанавливал послевоенную Чечню — работал на стройках и возводил дома. Он закончил университет с красным дипломом и был одним из первых мужчин-парикмахеров в Чечне. Джабраилова задержали в марте 2017 года на работе. Военные пришли в салон, надели на мужчину наручники и в багажнике «Нивы» отвезли в село Цоци-Юрт недалеко от Аргуна, в место со складами около реки. Там его начали избивать, а потом отвели в помещение, где снова стали бить его, в том числе водопроводными трубами, и потребовали назвать имена других геев. После этого к парню подключили аппарат с проводами и начали пускать ток, а позже надели на голову мешок и угрожали убийством, приставляя пистолет ко лбу. «Я горел, мне было так жарко, я молил их: "Ради бога, остановитесь", они говорили: "Ты не заслуживаешь произносить имя бога, пока мы тебя пытаем. Будешь произносить имя бога, я тебя буду крутить током"», — рассказал он.

Как отметил Джабраилов, мучители смеялись и издевались над ним, кричали и спрашивали о непристойных вещах, связанных с сексом. После пыток его отвели к другим задержанным геям. «В одну ночь нас было 30 с чем-то. В другую ночь могло быть 20 с чем-то», — рассказал он. В небольшой комнате площадью 8 кв. метров Джабраилов провел с ними две недели. По его словам, в течение этого времени их ежедневно пытали и заставляли сдавать новые имена. К заложникам относились «как к рабам», заставляли мыть машины на улице и ловить мусор в реке. Во время заточения Джабраилову не давали еду, а позволяли только пить из шланга на улице. В последний день его и еще 16 человек увезли в соседнее село и поставили у стены перед родственниками. «Мы стояли, опустив глаза, наши семьи — опустив глаза. Им стыдно, нам стыдно. Мне казалось, что я под землю провалюсь», — поделился молодой человек.

После пыток он уехал в Москву, а потом в Санкт-Петербург. По его словам, в столицах оставалась опасность преследования другими чеченцами. Российское ЛГБТ-сообщество помогло ему уехать в Канаду. В Северной Америке Амин Джабраилов несколько раз рассказал свою историю на благотворительных вечерах, в том числе в Белом доме в Вашингтоне и Нью-Йорке, а теперь участвует в спасении других геев. Парень отметил, что публикация его интервью будет иметь последствия для родственников, оставшихся в Чечне. Он еще не думал о том, будет ли он писать заявление в российские органы о пытках.

1 апреля 2017 года «Новая газета» написала о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин-гомосексуалов и о секретной тюрьме для геев в Аргуне. Однако власти ресублики отрицают то, что в республике есть геи, и что они подвергаются преследованию.